‘Bizarro’: Gastó una fortuna solo para ser considerada “la persona más rosa del mundo”

Todas las personas tenemos un color favorito con el que nos identificamos y la gente puede conocer nuestros gustos. Los colores tienen un significado, e incluso pueden hablar sobre tu personalidad y tus sentimientos. Pero esta mujer ha llegado a extremos para poder demostrar cuánto ama el color rosa.

Su nombre es Kitten Kay Sera, de 52 años. Esta excéntrica mujer nació en Texas, pero actualmente vive en Hollywood, California, y ha utilizado por más de 36 años el color rosa en todo: su casa es rosa, sus muebles son rosas, su ropa es rosa, su cabello es rosa, incluso su auto y además pinta el pelo de su hermosa perrita, Miss Kisses, de rosa.

The Pink Lady of Hollywood

Ahora es oficialmente la mujer más rosa del mundo, de acuerdo con el nombramiento que recibió por parte de Ripley’s Believe it or Not. Ella siempre usa rosa, incluso en los funerales y desea que el día que muera la entierren usando un vestido color rosa.

Sin embargo, no ha sido barato vivir de esta manera. Ella admite que ha gastado alrededor de 1 millón de dolares para poder tener este estilo de vida, así que tiene que trabajar y lo hace de una manera divertida también.

Para ella la vida es rosa

Kitten Kay es una cantante, actriz y una personalidad de la televisión e incluso es buscada por marcas de ropa internacionales para consultarla sobre cómo usar el color rosa en sus campañas.

Todo inició en 1980 y no ha parado de adquirir productos rosados; también recibe obsequios de parte de sus fans y amigos en color rosa. Se considera una mujer monocromática, pues hasta sus bebidas son de color rosa, y piensa que no es la única en el mundo que vive obsesionada con ese color.

El rosa la hace sentirse como una estrella

Cuando inició su exagerado amor por el rosa, decidió obsequiar todo su guardarropa e inició una colección de prendas rosadas. Al principio su familia pensó que estaba atravesando solo una etapa, pero actualmente acaba de iniciar su cuarta década usando ese color.

Admite que un día se dio cuenta de que estaba gastando demasiado dinero en ropa que no utilizaba y que no la hacían sentir feliz. Kitten asegura que no se trata de ser una Barbie o ser muy femenina, simplemente cree que la hace ser más feroz y poderosa.

Es toda una celebridad

Su título de Mujer Rosa de Hollywood, como es conocida a escala internacional, la ha llevado a tener colaboraciones con celebridades como Beyonce, Ellen von Unwerth, Ruby Rose, y recientemente tuvo en una sesión de fotos con Paris Hilton. Ha hecho apariciones en 35 programas televisivos en el mundo y ha estado en la portada de muchas revistas.

Su casa ha sido escenario para múltiples sesiones de fotografías como la de la marca Moschino. Por las noches, duerme en una enorme cama en forma de concha marina rosada, con sábanas y almohadas rosas. Su tono favorito es el rosa suave, pero también le encanta usar el fucsia.

Duerme en nubes de color rosa

“Usar el rosa es lo que hace que me levante todos los días. Yo siempre me he sentido más viva y feliz cuando uso un vestido rosa. Solamente tenemos una vida y yo deseo que la mía sea recordada como la Mujer Rosa del Mundo”.

El Rosa es rock and roll