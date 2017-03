Andrónico Luksic respondió a Yerko Puchento tras ácida rutina en donde se refirió a él

Este jueves en el estreno de la nueva temporada de “Vértigo”, Yerko Puchento era uno de los personajes más esperados por el público.

Acostumbrados a su humor ácido, todos estaban expectantes sobre lo que hablaría en su rutina y una de las personas a las que le lanzó dardos fue al propietario de Canal 13 y, por ende, su jefe, Andrónico Luksic.

En su rutina, Yerko comentó que recibió una caja de bombones y una carta de Luksic “escrita por su puño y letra, o de su secretaria que es lo mismo, no sé, Bueno, la mosca es de él porque la reconozco por los cheques del día 15″, señaló.

Luego, leyó lo que decía la tarjeta: “éxito en esta nueva temporada”, en ese punto, se detuvo y bromeó: “la letra está un poco movida porque la escribió en el Metro. Es que ahora anda en Metro él, le gusta el Metro a Andrónico. Se sube en la Escuela Militar, llega a Cal y Canto, de ahí avanza hasta Hospital Salvador. Es como jugar al Metrópoli parece. Cada vez que pasa por el banco saca $2 millones”.

Luego agregó: “el otro día llegó a la estación Santa Lucía y la compró. Quería poner dos hoteles y una casa. Mientras no caiga en la cárcel todo bien, o cagamos todo, y no es chiste”.

Luego continuó leyendo la carta: “sé que sabrás equilibrar las libertades que te he dado con tu rutina”, pero al terminarla, la rompió y dijo: “¿me voy con tuti?”.

Al continuar con su rutina, siguió bromeando con Luksic y dijo: “¿cuál es la cámara de Cerro Navia, donde vive él? No, si ha cambiado el hombre, ahora saca la patente en Cerro Navia, si es bueno, ahora es humano”.

Finalizando, Yerko explicó porqué rechazó la tarjeta y los chocolates: “No acepto presiones editoriales de nadie a cambio regalitos (…) Hoy en la mañana se me informó de un tema del que no podía hablar en este canal, que no era el momento me dijeron, que había que ser cuidadosos con ese tema: me prohibieron hablar de Carabineros de Chile. Hoy le digo a las autoridades de este canal: no estoy dispuesto a ser respetuoso con los que son ladrones en este país”.

Y agregó: “lo siento Andrónico, pero no hay temas prohibidos para mí”, entonces se sacó el abrigo que traía puesto, revelando el traje de Carabinero que traía.

Ante los comentarios que le hizo a Luksic, éste le respondió via Twitter: “Yerko, tengo claro que no hay temas prohibidos!! Me subiste bien subido al columpio !!”.

Yerko, tengo claro que no hay temas prohibidos!! Me subiste bien subido al columpio !! #Vertigo2017 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) March 31, 2017

La publicación, tuvo más de mil retuiteos y 3 mil “Me gusta”.