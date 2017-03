La confesión de Melina que dejó a Pascual llorando en “Doble Tentación”

Este jueves en “Doble Tentación” se vivió otro incómodo momento, esta vez protagonizado por Melina Figueroa y Pascual Fernández.

Ambos participantes tenían una relación, la cual acabó luego de los contantes celos de Pascual por Bruno y del “mal comportamiento” de Melina.

De todas formas, Melina quería terminar las cosas en paz, pero una fuerte confesión que hizo dejó a Pascual notoriamente destrozado y llorando.

La rubia le contó que la noche anterior, Bruno había intentado darle un beso, pero que ella corrió la cara y si bien, ambos ya habían terminado, Pascual se vio muy afectado, dejando caer algunas lágrimas y señaló: “Yo estaba aquí para pasarlo bien, para conocer gente, yo pensaba que eras diferente pero bueno (…) es parte de esto, nosotros decidimos meternos”.

Entonces, Melina le pidió que por favor la perdonara y le preguntó si le volvería a dar otra oportunidad, a lo que él le respondió: “Aquí dentro no creo”.

No obstante, Fernández también hizo su autocrítica y le dijo: “También es culpa mía y ya está. Me pasa por ser muy desconfiado y tener la autoestima muy baja y eso no me hace bien. Entonces lo que quiero es no hacerme daño”.

La conversación terminó con ella diciéndole que no quería dejarlo y él llorando desconsoladamente.