La inesperada confesión que hizo Kel Calderón sobre la casa sustentable de Pangal

Hace ya un tiempo se sabe sobre la casa sustentable que está construyendo Pangal Andrade en el Cajón del Maipo.

“Te morís la casa que me estoy haciendo. Totalmente. Con materiales reciclables, sustentables, armónica con el medio ambiente. Y este año termino mi casa”, señaló el ex ‘chico reality’.

Su nueva casa lo tiene muy entusiasmado y con planes de irse a vivir con su pareja, Kel Calderón. Sin embargo, los planes de ella son otros.

La abogada tiene claro lo que quiere para su futuro y, por el momento, vivir en el Cajón del Maipo no es parte de sus planes: “No, yo me compré mi departamento, que me lo entregan como en tres meses, así que me voy de mi casa, pero me voy a mi casa”, señaló.

Además, señaló que está muy enfocada al ámbito laboral y que en abril comenzará su práctica profesional: “contenta, trabajando como siempre mucho en publicidad, a través de mis redes sociales, de mis plataformas digitales”, señaló Kel.