Angélica Gorodischer: la fluidez narrativa y la seducción al lector

Como si fuera uno de aquellos antiguos collares hechos con caracoles o huesos, donde las distintas piezas están unidas por un hilo fino, casi imperceptible, pero eficaz. Así podría definirse a Coro (Emecé, 2017), el último libro de cuentos de la reconocida autora argentina Angélica Gorodischer.

Aprovechándose de la fonética y la gramática, la autora juega con palabras como “casa”, “caza” o “cosa” para unir distintos relatos que plantean historias donde se combinan lo fantástico y el realismo en su dosis justa. En ese sentido, basta con leer la primera hoja de cada historia para querer saber más de inmediato.

En esa dirección, Coro muestra la habilidad narrativa de Gorodischer para narrar historias y, además, ponerse en la piel de los personajes. Con una dosis de ironía y humor, las distintas voces que se suceden en este libro hacen gala del reconocimiento internacional con el que cuenta la autora, además de ser una prueba concreta de la enorme lista de recursos de los que está compuesta la literatura.

“Es por eso que, en primer lugar, desconozco las distancias no porque me hayan encerrado en un ámbito sin ventanas sin luz sin aire sino porque las distancias no existen y solo ahí”, puede leerse en “Coto”. Con ese registro que mezcla la literatura con los modismos del habla cotidiana, el lector cae bajo le hechizo de Gorodischer.

Por último, la religión y las creencias populares también van a estar bajo la órbita de Gorodischer en Coro. Con un pulso literario más que eficaz, la autora argentina logra convencer de algo que parece olvidado: para encontrar historias extraordinarias, a veces solo basta con mirar a nuestro alrededor.

Sobre la autora

Angélica Gorodischer es narradora. Escribió numerosos libros, entre los que figuran Jugo de mango (1988), La noche del inocente (1996), Cómo triunfar en la vida (1998), Menta (2000), Kalpa imperial (2001), Doquier (2003),

Historia de mi madre (2004), Tumba de jaguares (2005), La cámara oscura (2009), Tirabuzón (2011) y Las nenas

(2016).

Recibió, entre otros, los premios Konex de Platino, Emecé (por su novela Floreros de alabastro, alfombras de

Bokhara, publicada en 1985), Más Allá, Esteban Echeverría y Dignidad, otorgado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por su trabajo en defensa de los derechos de la mujer. En 2011, en Estados Unidos, le otorgaron el World Fantasy Award a su trayectoria. Sus cuentos figuran en antologías argentinas y del extranjero. Ha sido traducida a diversos idiomas.

Por Gustavo Yuste

@gusyuste