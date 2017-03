Esta conductora de Uber debió recoger a la “otra” de su novio y relató todo: ocurrió lo impensado

Msixella es una conductora de Uber que hace unos días vivió un incómodo episodio que relató a través de Twitter, sin pensar en que la consecuencia sería, ¡que todos se enteraran de su historia!

Y es que en uno de sus viajes debió enfrentarse a una situación nada de agradable, por lo que fue inevitable tener que compartirla con sus seguidores, y se hizo viral. La joven debió recoger a una usuaria que era la “otra” de su pololo.

Mientras conversaban logró notar que iban al apartamento de su novio, quien dijo viajar fuera de la ciudad. Y ahí fue que todo explotó.

My man told me he was going to ny to see his mom she's in the hospital he had luggage packed an everything I stayed with him the night befor — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Mi chico me dijo que iría a Nueva York a ver a su mamá, estaba en el hospital. Él tenía una gran maleta empacada y todo, y me quedé con él la noche anterior”.

This nigga packed air in his luggage I'm heated shut was sitting by the door like pic.twitter.com/OaoFQjNyVG — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Él empacó aire en su equipaje, lo tenía junto a la puerta así”.

Her boyfriend and shes so excited She hasn't seen him in forever blah blah blah I'm relating I'm like yeah my man just left out of town — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“De manera resumida: hace una hora recogí a una chica en el aeropuerto. Puso el complejo de apartamento al que iba en el GPS y dice que va a visitar a su novio y está muy emocionada. No lo ha visto hace mucho bla, bla. Yo la entiendo y le digo que mi chico también está fuera de la ciudad”.

@KhaleesiNU she put the apartment complex and then told me where to drop her off at in the apartments — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

Msixelaa no vio la dirección antes, sólo se guiaba por el GPS minuto a minuto, ya que puso el nombre del condominio, pero no sabía en qué apartamento iba su “clienta”.

She was playing music about love that was relating to my dam man the whole time and my dum ass in the car like yasssssss pic.twitter.com/EmJXzJ3ami — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Vamos en el auto y me cuenta sobre ella (…). Puso música sobre amor y yo me sentía identificada con mi novio todo el tiempo, y estaba relajada pensando en él en el auto”.

I even let her use the aux cord — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Incluso le presté el cable auxiliar para conectar su celular”.

She's getting the apartment building number while I'm saying this via txt I drive to the gate that's open even though it's a exit — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Como sea, vamos entrando al edificio y le digo que mi novio vive ahí. Está buscando el número del edificio mientras yo le contaba, conduzco hacia una puerta que dice salida”.

my stomach starts to drop as we get closer to a familiar building and I see his car outside at this point I'm like pic.twitter.com/c2umQeYxco — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Cuando ya finalmente tiene el número, vamos contando cada edificio que pasamos. Mi estómago se comienza a desmoronar mientras nos acercamos a una casa que me es familiar, con el auto de él afuera, y en este punto ya estoy como (sospechosa)”.

Girl I was burning up in side when she said "I think this is it right here this is his car☹️" https://t.co/57lcxnFGut — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Estaba quemándome por dentro cuando dijo Es acá mismo, creo, este es el auto”.

His dum ass couldn't eat me to the door before I started beating his ass he was gone leave her outside with me too lol sad — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Sale de la casa listo para ayudarla con el equipaje y EL DIABLO ME ENTRÓ, le dije que estaba muerto ahora mismo y corrió. No alcancé a golpearlo ni nada y nos dejó fuera de la casa, a mí con ella”.

As I'm hitting him I guess the nurturing women ig her decided to protect "our mAn" and she tries HITS me BITTTTTTTTTCCHHHH — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“En fin esa es la razón ahora porque ahora tengo un nuevo equipaje. Mientras golpeo la puerta la otra chica decidió proteger a “nuestro hombre” y comienza a intentar golpearme”.

At the point where shit hits me my anger became towards her she don't even know what's going on so I turn on her — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Y aún su maleta estaba en mi auto. Se dispuso a usar la misma ropa para proteger a ese hombre. Cuando me pegó, mi ira se fue contra ella y no sé ni siquiera lo que pasa”.

@Msixelaa he hold her back but I guess he forgot arms extend I'm tired at this point so I start luring the fight towards my car and ease — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Él salió para intentar protegerla o separarnos, y y soy su chica, todo es una locura en este punto. Él tomó su espalda, yo ya estaba cansada así que comencé a correr hacia mi auto para calmarme”.

At this point my heart hurts I'm tired I can't fight no more so I'm calling my friends jazz and deneka and I'm hysterical — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Me senté y ella se fue contra mi, pateando mi auto, gritando que me fuera. En este punto ya me dolía la cabeza, estoy cansada y no puedo pelear, así que llamo a mis amigos”.

It dawned on me when I was tweeting the first tweet to tell the story the luggage was in my car 😎 — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

“Comencé a manejar sin terminar el viaje de Uber. Y cuando comencé a escribir la historia en Twitter recordé que tenía su equipaje”.

Entonces su ex quiso intentar recuperar la maleta o llamaba a la policía, pero la chica no tenía energía ni ganas de hablar.

I don't got time today pic.twitter.com/MFqRGEBKlF — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017

Además, le respondió diciendo que su otra novia estaba en su periodo, entre otras cosas, como revancha.

By the way I am single now 💕 — Msixelaa (@Msixelaa) March 27, 2017