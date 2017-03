‘Orange Is The New Black’ se viste blanco; actriz se casa con la guionista de la serie

Es increíble la manera y el momento en que el amor llega a nuestras vidas, las situaciones que intervienen en el proceso y las personas involucradas para llegar a conocer a tu alma gemela; pero al final todo vale la pena.

Aunque esto suene un poco fantasioso fue precisamente lo que le sucedió a Samira Wiley, la actriz que interpreto a Poussey en la serie original de Netflix, Orange Is The New Black, y ha su ahora esposa Lauren Morreli, guionista de la misma serie.

Su historia es digna de un guión de película

La pareja, se conoció durante el rodaje de la serie Orange is the New Black, en el 2012. En ese momento, Morelli estaba aún casada con un hombre (a quién hoy considera su mejor amigo), se divorció de él poco después de aceptar su sexualidad, ya que entre más se metía en la vida de las presidiarias, más comprendía sus sentimientos.

Tras un camino de duras y contrastantes emociones, y con la increíble ayuda de su ahora ex-esposo, Morelli invitó a Samira a salir, y la chispa del amor fue instantánea.

“En Piper y Alex encontré una forma de expresar mi propio deseo y una señal de lo que podría ser mi futuro.”

– Morelli

¡Sí!, acepto

Tras un año de compromiso, la pareja decidió dar el siguiente paso, en donde inmortalizarían su amor frente amigos, familiares y claro sus amados fans.

“Samira fue como una válvula de escape y poco a poco me fui enamorando de ella.”

– Morelli

La boda fue un sueño hecho realidad

El momento más esperado por todos había llegado. Durante una ceremonia al aire libre, ambas novias fueron ejemplo de la perfección al llevar vestidos originales, diseñados por Christian Siriano.

En su camino al altar se escucho el tema This Is How We Do It de Montell Jordan, como marcha nupcial, el evento estuvo a cargo de los padres de Samira quienes apoyaron a su hija en todo momento.

Ahora solo nos queda desearles lo mejor y que su amor se escriba en las mejores paginas de la historia.