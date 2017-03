Kathy Contreras reveló su triste verdad tras su paso por la televisión

Kathy Contreras se encuentra alejada de la televisión y dedicada a vender sal rosada y a la actuación.

Sin embargo, llegar a hacer lo que le gusta no fue fácil, ya que la ex ‘chica reality’ confesó que mal gastó mucho dinero que ganó luego de su exitoso tiempo televisivo. Recordemos que Contreras pasó por reality shows y por el programa “Calle 7”.

“Me compré tres autos y los perdí por inmadura. Gasté mucha plata en tonteras”, comentó, agregando: “Hace tres años me puse obsesiva con el físico. Me operé dos veces. Me hice unas liposucciones y la grasa que me sacaron las inyectaron en mis glúteos. Pagué un pie importante para comprarme un departamento, que era mi sueño, tener un bien raíz, y me endeudé tanto que lo tuve que vender. Gasté mucho en taxis, en salir a comer, en invitar a mis amigos en todo”.

Kathy confesó que mal gastó cerca de 18 millones de pesos, diciendo que además hacía esto público para que a nadie más le volviera a pasar.

Su compleja situación la llevó a vender su departamento y a regresar a vivir con su madre: “Al principio sentí que estaba retrocediendo. Después me di cuenta de que me había saltado procesos, como la separación de mi mamá, y que era bueno que estuviéramos juntos nuevamente los tres, con mi hermano”.

Y agregó que el apoyo de su madre ha sido incondicional: “Ella fue la primera en decirme ‘Kathy, vende tu departamento y vuelve a la casa’. Fue una decisión difícil, pero quedé con la tranquilidad de que al menos pagué mis deudas. Y ya no le debo plata a nadie“, señaló.

Actualmente, estudia teatro, vende sal rosada y realiza algunos eventos en casinos y empresas privadas.