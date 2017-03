Ex participante de “Doble Tentación”, Cristóbal Álvarez, cautivó a todos con radical cambio de look

Una nueva etapa llena de cambios y junto a eso un cambio de Look 😁 Gracias a todos aquellos que día a día me han brindado su apoyo y perdón si es que a alguno no le conteste su mensaje, pero son muchísimos!!😅 Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y que tengan buena tarde! ✌🏻️🌞 #dobletentacion #dobletentacionmega #mega #fitness #fit #abs #postworkout #fitnessmodel #malemodel #instachile #instafit #instafitness #fitness4life #chilegram #principito #chile #picoftheday

A post shared by Cristobal Alvarez Leiva 💪👊🍖 (@crissalva40) on Mar 15, 2017 at 2:57pm PDT