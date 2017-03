El desgarrador mensaje con el que Yamila Reyna sorprendió en Instagram

"Yo sabía que me querían,pero no tanto" decías…hoy hace una semana de tu partida y acá todos te extrañan, siento q el tiempo se detuvo para mí..me pregunto día día cómo se convive con tanto dolor,si supieras cuánto te extraño pa, extraño tus risas, nuestras charlas,nuestras bromas,esos momentos q eran solo nuestros, tu sabiduría, esos abrazotes ,esa mirada, la más honesta del mundo…y esa voz q era la cura de todos mis males…pero como dice ger,me queda el consuelo de saber q te fuiste a un lugar mejor,y q te di todo todo mi amor,hoy se q estás junto a la abuela contándole la maravillosa vida q tuviste y q ella tb siente el mismo orgullo q nosotros, porq no sólo fuiste el más grande en la música si no tb cómo padre, me enseñaste lo más preciado de la vida,saber q "nada es imposible" gracias por la hermosa vida q nos entregaste a la familia y a todo un país!tu música será eterna acá y en el cielo, Seguramente Los Ángeles estén de fiesta y Dios disfrutando de algún bolero. Descansa sabiendo q trascendiste y dejaste una huella imborrable en nuestras vidas y en la de tu gente León! Quisiera decir en su nombre GRACIAS! Argentina y a todo su público por tanto amor y por despedirlo como merecía,como un rey! …hoy te digo algo yo mirando al cielo…"yo sabía que eras un grande, pero no sabía cuánto" …hasta pronto mi guerrero y siempre te amare más allá de la vida amor mío …y me despido con un gran GRACIAS! por dejarme tu mayor herencia…el orgullo de SER TU HIJA! Nos vemos allá arriba papa ✨

