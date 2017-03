Ex PF de Argentina blanqueó la existencia del “club de amigos” en la Selección y disparó contra Mascherano

Carlos Dibos, preparador físico del cuerpo técnico que Alfio Basile encabezó en su segunda etapa como técnico de la Selección argentina, reveló que el “Coco” tuvo que renunciar “por el club de amigos” y apuntó contra el mediocampista Javier Mascherano al remarcar que “es el que entrega las planillas para asociarte”.

“Hay que terminar con el club de amigos. Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir. ¿Mascherano? Es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos”, indicó Dibos en declaraciones formuladas a la señal de cable TyC Sports.

El “jefecito” no se quedó de brazos cruzados y respondió con un comunicado en las redes sociales: “Es una lástima para el Fútbol Argentino que un profesional como el SR. Dilbos me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado”.

De esa manera, el preparador físico reveló el motivo por el que Basile renunció como DT del elenco nacional, algo que el entrenador dijo que jamás iba a contar porque era hombre de códigos.

“Hay siete u ocho futbolistas que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir”, indicó Dibos, quien enseguida explicó que él prefiere un jugador que tenga “personalidad, coraje, valentía, ponerse el equipo al hombro”, agregó.

Respecto al liderazgo del actual plantel albiceleste, Dibos señaló que Lionel Messi “no es el mejor del mundo, pero está entre los tres mejores”.

“Prefiero un futbolista con personalidad, coraje, valentía, ponerse el equipo al hombro. Ese jugador tiene que sentir que esa camiseta representa a un montón de argentinos y queremos lo mejor. Diego lo representaba y, para mí, Leo (Messi) no. No quiere decir que esté mal. Para mí está entre los tres mejores jugadores del mundo, pero no es el mejor. Hoy, Neymar es mejor”, consideró.

Por último, el preparador físico cuestionó al entrenador Jorge Sampaoli, quien en la actualidad es uno de los principales candidatos a asumir en la Selección si se decide romper el vínculo con Edgardo Bauza.”No estoy de acuerdo con su forma de manejarse, en cuanto a ofrecerse directamente. Eso se da solo, por capacidad”, cerró Dibos.