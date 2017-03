Las mezquindades de las tres isapres que decidieron subir el precio anual de sus planes

Este viernes la Superintendencia de Salud dio a conocer las alzas anuales a los precios de los planes de Isapre. Tres de las instituciones de salud privada –CruzBlanca, Colmena y Consalud– informaron que aplicarán incrementos de precios para el próximo proceso de adecuación de contratos, que se inicia en julio, afectando al 49% de los afiliados del sistema, es decir, 1.678.643 usuarios.

En específico, CruzBlanca incrementará sus precios en un 7,6%, Colmena lo hará en 6,7% y Consalud en 5,9%. Estos aumentos afectarán principalmente a mujeres y hombres entre 20 y 29 años (4,1% y 4,2%, respectivamente) y a hombres y mujeres de 60 años y más, con un 4% de alza.

Por otro lado, Banmedica, Vida Tres, Masvida y Optima optaron por no adecuar sus tarifas para este primer semestre. Estas instituciones privadas concentran el 51% de los cotizantes en el sistema de salud privada (1.748.548 usuarios).

«Lo que vemos es que hay varias Isapres tanto abiertas como cerradas que no han anunciado alzas en sus planes. Es más, el 51% de los cotizantes no sufrirá de estas variaciones. Incluso hay algunas que por segundo o tercer año consecutivo no han aplicado un aumento de precios y con eso demuestran que es posible que esta industria funcione –incluso con utilidades– sin afectar a sus propios beneficiarios. Por lo que corresponde a las Isapres que alzan sus precios explicar en qué se fundamenta su decisión», señaló el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic.

La autoridad detalló que durante el 2016 ingresaron 10.048 reclamos por alzas de precio base en los planes de salud y las cortes de apelaciones recibieron 143.310 recursos de protección por esta materia.

La multa a CruzBlanca

En febrero pasado, la Corte Suprema ratificó una multa por 150 UF (poco más de $3 millones 900 mil) a CruzBlanca, aplicada por la Superintendencia de Salud y que previamente había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El fallo unánime el máximo tribunal rechazó las restricciones de edad en los tratamientos de fertilización asistida de baja complejidad. «Se trata de una infracción a una instrucción de general aplicación a lo que la Superintendencia estaba legalmente facultada para emitir, fiscalizar y sancionar su incumplimiento», señaló la resolución de la Suprema.

En este sentido, el documento añadió que «a juicio de esta corte, la decisión de la Superintendencia de Salud es razonable, encontrándose la resolución impugnada suficientemente fundamentada, toda vez que se expresaron los basamentos de la misma».

En 2016, CruzBlanca fue la isapre con más ganancias del sistema, acumulando $11.952 millones, 215,9% más que en 2015.

Colmena y su negativa ante trasplante de hígado a menor

El 20 de marzo, en otra decisión unánime del máximo tribunal, se ordenó a isapre Colmena Golden Cross otorgar la cobertura adicional de enfermedades catastróficas (CAEC) para el trasplante de hígado realizado a un menor de edad, intervención que tuvo lugar el 6 de enero de 2016 en la Clínica Las Condes.

Colmena denegó brindar la cobertura CAEC a la intervención quirúrgica a que se sometió el niño, porque la clínica Las Condes no forma parte de la red cerrada de prestadores de la Isapre y por considerar que el trasplante hepático no constituía una urgencia vital.

El fallo sostiene que «(…) con el mérito del informe referido en el considerando precedente, teniendo en consideración además que el paciente era un lactante de 5 meses de edad al momento del ingreso a urgencia, circunstancia que lo sitúa en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad frente a cualquier patología que enfrente, la que en el presente caso era extremadamente compleja al tratarse de un daño hepático crónico que requería de trasplante de hígado con urgencia, todo lo cual fuerza concluir que el niño se encontraba en una situación de riesgo vital que impedía –sin poner en riesgo su vida o la evolución de su enfermedad– realizar el traslado al centro asistencial de salud designado por la recurrida».

La resolución agrega que «la negativa de la recurrida de otorgar cobertura por las prestaciones brindadas al niño vulneró el bien jurídico amparado en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso deberá ser acogido».

Y concluyó: «se revoca la sentencia apelada de nueve de junio de dos mil dieciséis y se acoge el recurso de protección deducido con fecha 19 de abril del mismo año, debiendo la recurrida otorgar Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas a la cirugía de trasplante hepático a la que fue sometido, realizada el día 19 de enero de 2016 en la Clínica Las Condes y los gastos asociados a dicha intervención».

El año pasado, Colmena fue la cuarta institución privada con más ganancias, alcanzando $9.668 millones, versus los $7.263 obtenidos en 2015.

Las lista negra de Consalud

A fines de 2011, un reportaje de El Mostrador reveló que la isapre perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción mantenía una lista negra con 619 empresas bloqueadas, con lo cual, los trabajadores de esas organizaciones no podían ser afiliados.

La decisión unilateral buscaba hacer frente a los gastos que significó para las isapres la decisión del Tribunal Constitucional (2010) que impedía a estas instituciones discriminar por edad y sexo.

La planilla con las 619 empresas vetadas se manejaba a nivel de la gerencia comercial de Consalud. De acuerdo a El Mostrador, un correo electrónico enviado por el subgerente de Contraloría Médica de Consalud, Stefano Tavonatti Polli, a varios empleados señala: «Adjunto listado actualizado de empresas bloqueadas por la Gerencia de Salud, el cual incorpora el listado de Municipalidades que se definió en conjunto con la Gerencia Comercial a comienzos de este mes. Favor difundir a sus colaboradores».

Durante el año 2016, Consalud registró $5.568 millones en utilidades, mientras que en 2015 totalizó $1.918 millones.

