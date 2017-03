Proyecto aborto en tres causales: Llaman al Gobierno a “no ser cómplice de una dictadura moral”

El próximo martes 4 de abril comenzará la discusión particular del proyecto de ley de aborto terapéutico, que despenaliza la interrupción del embarazo por tres causales. Ante ello, la directora ejecutiva de la Corporación Miles, Claudia Dides, acompañada del senador Guido Girardi, hicieron un llamado al Gobierno a poner “suma urgencia al proyecto” y abandonar el triste sitial que ubica a Chile entre los 7 únicos países del mundo donde se criminalizan y no respetan los derechos de las mujeres.

“Vamos a hacer que este proyecto se vote en este gobierno, esperamos que se apruebe. Por eso el llamado a la Nueva Mayoría es a no ser cómplice con una dictadura moral, con impedir que las mujeres chilenas puedan ejercer sus derechos”, expresó el senador Guido Girardi (PPD).

Luego de recibir más de 120 indicaciones para el proyecto -que serán discutidas, analizadas y votadas en la Comisión de Salud del Senado- la directora de Corporación Miles, Claudia Dides, explicó algunas de ellas: “La idea es aumentar de 14 a 18 semanas la posibilidad de interrumpir el embarazo por la causal de violación, pues las mujeres requieren tiempo para ir superando el trauma del abuso y tomar decisiones relevantes para su vida”.

Complementando lo anterior, Dides señaló además que “las indicaciones que trabajamos con el senador Girardi, buscan garantizar que las niñas menores de 14 años decidan quién deben acompañarlas en el proceso de interrupción del embarazo. Esto, pues no siempre puede ser un familiar cercano, dado que en muchas ocasiones son ellos mismos los agresores”.

A su vez, el senador PPD fue enfático en señalar que no está para decir cuál es la decisión correcta sino que está respaldando el derecho a decidir de las mujeres. “Nos oponemos a que se conculque y se intente extinguir el derecho humano de la mujer sobre tomar decisiones por el sólo hecho de estar embarazada. Ella no pierde su condición de persona. Y lo esencial para una ciudadana es poder decidir sobre su propia vida. No podemos aceptar los actos de crueldad infinita que supone a una víctima el querer agregarle un castigo como sociedad. Nos parece totalmente inaceptable”.

En su rol de presidente de la Comisión de Salud del Senado, el parlamentario afirmó que más de 200 personas habían sido recibidas para opinar al respecto. Pero como ya era tiempo de legislar, él tenía la claridad que el proyecto estaría en tabla hasta que sea totalmente despachado del Senado, tanto en la Comisión como luego en la sala.

Claramente este debate es de interés nacional, no sólo de las mujeres sino del conjunto de la sociedad. Si bien el respeto, apoyo y acompañamiento a aquellas mujeres que vivieron una situación de violación o de inviabilidad fetal debiera ser un derecho inalienable, quien decide llegar a término con su embarazo debiese ser defendida con la misma fuerza y dignidad. Sin embargo, aún existen sectores conservadores con una profunda incapacidad de ponerse en el lugar del otro y, paradójicamente, son los mismos que están contra el aborto, así como del uso y acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos.

Antes, a las mujeres se les consideraba no aptas para poder decidir sobre los destinos de su país. Hoy día, todavía se consideran no aptas para decidir sobre su propia vida. Como sociedad, debiese haber consenso en términos de que el intentar imponerle al otro una misión es un acto de discriminación. Por ello, el llamado es a sustentar una visión de respeto y valoración a la diversidad. Emanciparse y liberarse nunca está demás. Menos el tolerar la violación de los derechos fundamentales de todas y de todos.

Gabriel Muñoz