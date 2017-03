¡Lo que todos esperábamos! Ingrid Cruz cuenta la verdad sobre su relación con el galán jurado de MasterChef

Los rumores se instalan casi por arte de magia. A veces ni es necesario dar pistas respecto a una cosa para que el resto de las personas ya haya comenzado a hablar de otra muy distinta. Lo vemos en todas las aristas de la vida cotidiana, y -porque la vida cotidiana no sería cotidiana sin la farándula- lo vemos también en televisión y en cualquier otro medio que permita acercarnos a nuestros famosos preferidos.

Algo así es lo que ha estado ocurriendo últimamente respecto a Ingrid Cruz, la gran actriz nacional, y Sergi Arola, el nuevo jurado de MasterChef Chile.

Luego de que una seguidilla de rumores comenzara a correr a través de diversos medios, en su mayoría asegurando que entre la actriz nacional y el chef español había un romance empedernido, fue la propia Ingrid Cruz quien salió a desmentir el asunto.

Te dejamos la entrevista que no deja dudas al respecto.

Ingrid Cruz: “Uno tiene amigos y sale. No tiene una cuenta de así…”

Notera: “¿Solo amigos?”

Cruz: “Solo amigos. Nada más”

Notera: “¿Nada más?”

Cruz: “Nada más. Sí”

Notera: “¿Qué te gustó de él?”

Cruz: “Somos amigos. Mis amigos no me gustan”

Notera: “¿Solo amigos? ¿Está segura?”

Cruz: “Sí. No tendría problemas. Nunca he tenido problemas cuando me gusta alguien y cuando estoy saliendo con alguien. Pero Sergi es muy buena onda”

Notera: “Y ahora, que está en España, ¿lo echas de menos un poquito?”

Cruz: “¡Já! Tengo muchos amigos que me regalonean mucho en Chile”

Notera: “Entonces, estarías desmintiendo tu relación con él”

Cruz: “¿Relación amorosa? Sí. Solo amistad”

Notera: “¿Besos y abrazos no quitan pedazo?

Cruz: “Besos, abrazos, no poh. Yo con mis amigos me doy besos y abrazos de cariño. Obvio. Por lo menos no me han quitado ni un pedazo de cariño. Estoy enterita”.

Así tal cual. Si una mujer lo dice, entonces es así: ¡Nada pasa entre Ingrid Cruz y la cocina!