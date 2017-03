El duro mea culpa de Julián Elfenbein

Julián se refirió a su salida de la televisión chilena y como le afecto en su vida. Esto fue lo que dijo en Vértigo:

Pregunta del pueblo: “Julián, hace un año y medio que estás fuera de la tele. Cuéntame la firme, ¿es decisión tuya o la televisión ya no te quiere?”

Julián Elfenbein: “Primero, no fue decisión mía el momento que salí. Está claro que no. O sea, me pegaron una PLR pero de aquellas. Me despidieron. Eso se sabe. Me despidieron el año 2006, no. En diciembre de 2015 me despidieron del Buenos Días a Todos primero. Después de cinco años con la Karen (Doggenweiler) ahí, bueno me sacan para hacer un formato femenino en el programa en ese instante. Y luego dos o tres semanas después, yo pedí enfrentarlo con la verdad, que se diga tal como fue. Dos, tres semanas después deciden no renovarme, terminaba mi contrato con el canal, o sea con TVN.

“Y de ahí que estoy fuera, pero no es decisión mía. O sea, siendo honesto en términos del juego de la verdad, la decisión pasa por despido, como a cualquier trabajadora o trabajador que le puede pasar, no solo en la industria televisiva. Si no en cualquier área del país”

Martín Cárcamo: ¿Más allá de lo formal, ¿qué sentiste tú con eso?”

Elfenbein: “Era primera vez que me pasaba, bueno, hasta ahora, porque sigo sin trabajo. La verdad es que fue súper fuerte en ese instante. Tengo que ser súper honesto y reconocer que en el caso del Buenos Días a Todos en particular, siento que hicimos un tremendo trabajo, súper sacrificado. Llegamos sin querer con la Karen en condiciones que todo el mundo maneja. Después de lo de Juan Fernández, en fin. Yo había ido al canal a hacer estelares, pero finalmente creo que la decisión que toman los ejecutivos.

“Ahora que está Gonzalo (Jara) yo, soy como los fanáticos de la U, yo pienso como en el deporte, como en el fútbol. Si no pido explicaciones cuando me ponen, tampoco tengo que pedir necesariamente explicaciones cuando me sacan. Muchas veces en el lugar de ustedes en el lugar de uno. Es el hilo más delgado por el que se corta muchas veces. Yo creo que en ese último año del Buenos Días a Todos, pese que nos había ido bien antes, el canal y el Buenos Días a Todos estaban en una crisis. Creo que fui bien sacado del programa. Siendo súper honesto, o sea, había que darle un aire fresco quizás. Yo hice como la transición, como un periodo”

Diana Bolocco: “Cómo tú dices, llegaste en un momento duro del programa. Y tengo una sensación, es solo una sensación, corrígeme si estoy mal, que no lo pasaste bien”

Elfenbein: “Sabí lo que pasa, es que no es que no lo pasé bien, o no lo disfruté. Tiene que ver que, mucha gente me decía, yo hice muchos personajes de humor durante mi carrera. Hice muchos estelares. Tenía como un chip para la gente, casi un comediante. En el Pase lo que Pase, esa escuela con la Karen. Pero claramente, lo que pasó en Juan Fernandez, en las circunstancia en la que llegamos. Luego la partida de Ricarte, del Tata Díaz. Un montón de gente. Fueron cinco años muy fuertes. Una carga de una mochila tremenda. Junto al equipo, nosotros con la Karen poníamos la cara no más. Fuimos saliendo poco a poco de ese hoyo. De esa tristeza. Pero no fue fácil”

Bolocco: “En algún momento logran salir, dejar el recuerdo atrás”

Elfenbein: “Cuando nosotros recordábamos, la gente nos criticaba por recordar. Y cuando nos reíamos y hacíamos sketch con la Karen. La gente decía ‘ya se olvidadon’. Era súper difícil, yo nunca quise estar en ese lugar necesariamente. Quizás la Karen tampoco en ese instante”

Cárcamo: “¿Nunca quisiste estar en el Buenos Días a Todos?”

Elfenbein: “No, no. No era la forma de llegar, ni el momento de llegar. Yo venía de hacer los estelares súper exitosos en Chilevisión. Llegó al canal, hago Factor X, Un Minuto para Ganar. Donde competimos un tiempo con Martín, ¿te acuerdas? En ese instante viene el accidente de Juan Fernández y son circunstancias de fuerza mayor. El equipo generosamente, Mauricio (Correa) Tremendo director, y todos los que estaban ahí, me piden hacer esa transición finalmente me quedé por cinco años. Pero fueron duros, fueron difíciles. Fueron de una entrega sin parar, nosotros el lunes estábamos al aire después del accidente del viernes.

“De alguna manera encuentro que pagamos costos, muchas veces por las circunstancias en las que llegamos. No es que nunca quise estar, al contrario, fue un honor para mí estar además en esa circunstancia ponerme la mochila junto a todo el equipo”

Diana Bolocco: “¿Y cuál fue el costo más grande que tuviste que pagar?”

Elfenbein: “Emocional. Esto lo puede decir la Daniela, mi señora. De alguna manera, mi familia, mis amigos más cercanos. Yo evidentemente era otra persona, particularmente como dices tú Diana en los últimos años. El último año, me refiero al aire. Se sentía eso, fue fuerte. Me convertí de alguna manera en otra persona”

Cárcamo: “¿En qué se manifestaba?”

Elfenbein: “Y sabí por qué también. Porque ese programa lo hacía antes Felipe y yo había trabajado mucho con Felipe en el Pase lo que Pase. Teníamos una escuela de humor en distintos personajes. Yo sentía que la gente, piensa o pensaba que yo quería ocupar ese lugar. Y somos muy distintos. Somos vidas totalmente diferentes. Pero sí compartíamos algo, que era el humor. Entonces si yo lo hacía, la gente decía ‘ah, está imitando a Felipe’. Fue complejo. Pero yo soy agradecido de las cosas buenas y malas de la vida. Esto fue una experiencia extraordinaria, positiva. Toda la energía del equipo camino para de alguna manera salir adelante. Y el canal después de cinco años tomó una decisión legitima”.