Horribles amigas invitaron a compañera de raza negra al baile. El mensaje sugería que era una esclava

A pesar de la difusión que ha tenido este reprochable período de tiempo en Estados Unidos, en que la esclavitud ha sometido y destrozado la vida de millones de hombres y mujeres de raza negra, hay quienes simplemente se rehúsan a otorgarle la seriedad necesaria a esta oscura época de Estados Unidos. Por lo general es la generación actual la que juega con este concepto y lo utiliza como si fuera cualquier otro.

Hoy, un nuevo hecho ha hecho enfurecer a las redes sociales, en donde entendemos por qué no se debe jugar con un concepto tan delicado y sensible como lo es la esclavitud.

Dos chicas decidieron invitar a una amiga de raza negra al baile, haciendo alusión a los trabajos que debían cumplir forzadamente la población negra que residía en Estados Unidos en el período de 1860, específicamente a aquellos que llevaban a cabo en las plantas de algodón, en donde debían las personas valían el kilo de algodón que lograban recolectar.

it is two thousand and fucking seventeen… pic.twitter.com/kqZ4XPIlbX

— Jon Aro (@papichombo) March 29, 2017