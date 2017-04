Es ciega y le dice al mesero que no puede leer el menú. Entonces sus ojos brillan en lágrimas

A veces no pensamos la suerte que tenemos en la vida. Sí, todos tenemos problemas y cosas de ese estilo, pero hay personas que mueren de hambre y sed, personas que no pueden dormir tranquilas por la guerra que se desata afuera y personas que tienen enfermedades con las que luchan día a día. Fueron al restaurante con su hermana, quien cumplía 18 años. Ella es ciega de nacimiento y de pronto le ofrecieron algo que la hizo ver lo que más quería. Gestos inclusivos como estos son los que me llenan de fe con esta humanidad tan rara que tenemos.

Ella es Alyssa Herrera, una chica de 16 años que estudia en Grove City, Ohio. Y esta es su hermana de 17 años, Annalicia Herrera, que estudia en la Escuela Estatal de Ciegos en Ohio. El lunes por la noche las dos hermanas fueron a cenar a “Red Robin” junto a su hermano y abuela. Alyssa cuenta que cuando salen a restaurante, usualmente ella o uno de los miembros de su familia lee el menú a Annalicia, que es ciega. “Ella sólo ordena pollo y papas fritas”, dijo Alyssa. Pero esta vez, la anfitriona de Red Robin le ofreció a Annalicia un menú en Braille. Créeme, puede sonar a cualquier cosa, pero esto es algo completamente nuevo para ellas. “Todos nos sorprendimos porque nadie nos lo había preguntado antes”, dijo Alyssa. “Estaba emocionada de que ella pudiera leer su menú y pedir su propia comida”. Y aunque Annalicia también se sorprendió, dijo que su primer pensamiento fue: “¡déjame ver qué es lo que tienen!”. Annalicia, que está a punto de cumplir 18 años en abril, dijo que normalmente no tiene que pensar sobre la variedad de alimentos que hay. “Estaba como ‘¿qué es lo que debo pedir ahora?’” dijo. Alyssa decidió compartir el momento en Twitter, diciendo “mi hermana lleva 18 años en este mundo y hoy es la primera vez que se le ofrece un menú en un restaurante”. La simple foto lleva más de 95 mil retuiteados y más de 357 mil “me gusta”. ¿Qué opinas sobre esta historia?