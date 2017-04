Su esposo le fue infiel porque ella “era gorda”. Después de su transformación, él muere por regresar

Erin Gardner era una mujer infelizmente casada, que vivía en New Hampshire (Estados Unidos). Hacerse cargo de un bebé de brazos, 136 kg de peso y varios años de aguante a un marido maltratador, le habían hecho perder la esperanza en que las cosas podían ser diferentes. Hasta que un día recibió un mensaje por Facebook.

Y cualquiera diría que esa clase de mensajes es lo peor que le puede pasar a una persona, pero para Erin fue motivo suficiente para impulsar su vida.

-contó Erin.-

La mujer no pretendía “destruir” su hogar (de hecho, ya estaba destruido y Erin solo necesitaba una dosis de valentía para afrontar lo que venía). Más bien se declaró víctima de un engaño, porque el hombre inventó una vida completamente diferente para conquistarla:

-Erin.-

“Sabía que me había engañado un montón de veces, pero nunca tuve la suficiente confianza en mí misma para salir de eso. No pensaba que podría hacerlo mejor. Pero por alguna razón esta vez supe que ya no lo necesitaba, y que estar con alguien que me trataba mal no era un buen ejemplo para mi hijo”.