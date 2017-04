Esta marca inventó un “crop top” que fue demasiado lejos: ¡no deja nada a la imaginación!

Urban Outfitters es una de las marcas de ropa norteamericana que más ha crecido en popularidad en el último tiempo, en especial entre los jóvenes. Al igual quw HnM, entre otras, se ha posicionado. Pero al mismo tiempo que su competencia, también a veces sorprende por tallas irreales o prendas como esta:

La marca hace poco sacó un nuevo modelo de crop top, que en verdad parece perder su finalidad como prenda de vestir. Es el “Crop Top Extremo” de adentro hacia afuera, un nombre bastante largo y confuso.

Una compradora que fue al lanzamiento de la marca en Australia fue y documentó esto, lo que al compartirse en las redes sociales generó muchas reacciones. Más que rechazo a la prenda, lo que rondaba era: ¿para qué hacer una pieza de ropa tan pequeña?

hell is empty and all the devils are here pic.twitter.com/9ingulAQ43

— Alanna Okun (@alanna) March 10, 2017