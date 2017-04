Actriz de “Hermana hermana” revela su dura adolescencia mientras trabajaba para la Nickelodeon

Tia y Tamara Mowry eran las gemelas protagonistas de la serie de Nickelodeon, Hermana Hermana, que durante los noventa llevaba de risas a todos. Las gemelas, separadas al nacer, se encontraban en su adolescencia y vivían junto a sus respectivos padres adoptivos – un lío que sin duda generaba muchas situaciones graciosas.

Pero dentro de esta familia poco regular, las chicas estaban cursando su adolescencia al mismo tiempo de que ganaban fama, y aparecían en televisión, lo que trajo su lado feo. Tia Mowry relató la presión por ser bonita y delgada en este periodo.

Tia, admitió que tomó pastillas para adelgazar durante muchos años por lo mismo. Hoy tiene 38 años, y desde que dejó el programa esa presión se ha desvanecido. Pero sin duda no fue un tiempo agradable mientras crecía tener que vivir con tal presión.

Esta confesión se dio también por el lanzamiento de su libro, Whole New You: How Real Food Transforms Your Life (Una nueva tú: cómo la comida real transforma tu vida). Siendo este el final de un proceso que comenzó desde aquellos años como estrella del programa juvenil.

“No me sentía gorda, pero la presión de estar en televisión y verse sexy y hermosa se apoderó de mi. No estoy orgullosa de ello. Adelgacé mucho, es real, pero las píldoras hacían que mi corazón se acelerara y sabía en mi estómago que me estaba haciendo daño a mí misma”.

Parte del problema también eran los servicios de catering que cada set de producción y grabación tienen. Ya que habían niños y adolescentes en el programa, incluían muchas golosinas que eran difícil de resistir, generando sentimientos encontrados frente a la comida y la culpa de mantener su imagen corporal.

Hoy ha logrado superarlo, y compartirlo para inspirar a muchas personas más a comer bien antes de hacerlo por un fin que te puede dañar.