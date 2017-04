Este es el consolador que “espía” tus gustos sexuales por una extraña razón

Podría ser un invento genial, pero en verdad fue todo lo contrario. Ya que los usuarios que fueron víctimas de estos vibradores no tenían idea de que los estaban “espiando”, guardando sus preferencias sexuales en la memoria de los aparatos con diversos fines. Y no, no era un experimento social.

Standard Innovation es la empresa a cargo de esta “acusación”. La corte de Illinois, en Estados Unidos, ha recientemente declarado que tendrán que indenmizar a sus clientes con una gran suma (tres millones de dólares) por hacer este espionaje sexual.

Todo explotó en agosto, cuando en una conferencia de seguridad informática unos hackers revelaron que se podía piratear el manejo remoto de ciertos dispositivos, como un consolador, para recopilar costumbres sexuales e íntimas de los usuarios y que esta información se diera a través de los teléfonos inteligentes de los mismos.

Quizás no es tan simple de comprender, pero es lo que hacían. Sus vibradores no eran sólo para placer, sino también sacaban información: intensidad, temperatura, entre otras características. Según la empresa, su propósito era mejorar los productos.