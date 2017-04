Informe de Contraloría revela falta de control interno en destino de dineros para la construcción de jardines infantiles JUNJI

Se ha dado a conocer un informe final de auditoría realizado por la Contraloría General de la República (CGR) a la JuntaNacional de Jardines Infantiles JUNJI, con respecto al destino de un préstamo solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la única finalidad de cumplir con la meta presidencial sobre la construcción de Salas de Cuna y Jardines Infantiles (JUNJI), cuya administración recae en la JUNJI.

Sin embargo, el informe de la Contraloría indica graves faltas de control en el destino y uso de ese dinero. Se trataría de 45 mil millon

es de pesos que solo de manera parcial se estarían usando en la construcción de jardines infantiles. “La JUNJI no cuenta con procedimientos internos aprobados por escrito, que contemplen, entre otros aspectos, las actividades de control, unidades responsables, y plazos, respecto de los procesos de emisión y revisión de solicitudes de desembolsos”, se indica en el documento del órgano de control.

Además, la

CGR señala que la institución no incluyó en los contratos de ejecución de obras financiados con estos recursos documentos relevantes, que se advierten incumplimientos en la ejecución de las obras y que la JUNJI no ha creado una coordinación adecuada para vigilar estos procedimientos.

Ante esta situación el Directorio Nacional de la Asociación de Funcionarios/as JUNJI (AJUNJI) ha hecho un llamado a la institución a responder con seriedad a los contenidos de este informe y a no dejar espacios para el enlodamiento de la institución. También se encuentran evaluando tomar acciones.