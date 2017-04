Insulza baja candidatura presidencial por rechazo del Comité Central del PS a consulta ciudadana

El Comité Central del Partido Socialista (PS) decidió no realizar la consulta ciudadana que estaba fijada para el 23 de abril, en la que definirían el candidato presidencial del partido entre Fernando Atria, Alejandro Guillier y José Miguel Insulza.

La decisión del Comité fue respaldada por 58 votos a favor y 21 en contra. Sin embargo, el ex secretario general de la OEA, anunció que no seguirá en la carrera por el sillón presidencial debido a que solo se sometería a la elección de candidato a través de una consulta ciudadana.

“He dicho que no estoy disponible para participar en otra forma de designación distinta de la consulta ciudadana acordada en nuestro Congreso y no me queda más que ratificar esa decisión”, afirmó el ex ministro de Estado.

Y agregó que “sigo creyendo que el partido debía tener su propio candidato para asegurar la primaria de la Nueva Mayoría, instalar en ella sus propias propuestas y tener una presencia importante en las listas parlamentarias y en el próximo gobierno”.

Por su parte, Fernando Atria, precandidato presidencial del PS manifestó su rechazo a la decisión del Comité, calificándola de vergonzosa a través de las redes sociales.

La próxima directiva encabezada por Álvaro Elizalde, estará a cargo de definir el mecanismo definitivo por el cual se definirá el candidato presidencial del Partido Socialista.