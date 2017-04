Difunden video de cómo un policía de Paraguay asesinó a manifestante el viernes

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, destituyó este sábado al ministro de Interior, Tadeo Rojas, y al comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, tras los hechos registrados la noche del viernes por la aprobación en la Cámara Alta del Congreso del proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial. Un joven dirigente opositor murió luego de que la policía ingresara al local de la agrupación en el centro de la capital, en medio de violentas manifestaciones contra un proyecto que habilitó la reelección presidencial. Un video muestra cómo ocurrió el asesinato.

Manifestantes irrumpieron el viernes en el edificio del Congreso y lo prendieron fuego, poco después de que un grupo de senadores aprobara el proyecto para habilitar la reelección, desatando una noche de furia con destrozos en otros edificios y automóviles.

La víctima, identificada como Rodrigo Quintana, de 25 años y dirigente del Partido Liberal, recibió un disparo, dijo a medios la fiscal María Raquel Fernández, que investiga el caso como un homicidio doloso.

“Cuando vinieron los policías, entramos todos, nos escondimos en la cocina, nos llaveamos y apagamos las luces, por eso no salvamos. Desde ese lugar pedimos ayuda”, relató Laura Valinotti, testigo del brutal procedimiento policial.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario Tomás Paredes Palma, quien se encontraba vestido de civil, indicaron en otros medios.

La Presidencia paraguaya emitió este sábado un comunicado informando de la destitución del ministro del Interior, Tadeo Rojas, y del comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, “considerando los últimos acontecimientos en el ámbito de la seguridad y ante la orden expresa de extremar cuidados para evitar excesos en el uso de la fuerza pública”.

Cartes, a través del jefe de gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, designó a Lorenzo Lezcano como nuevo ministro del Interior, y a Luis Carlos Rojas como jefe de Policía, reseñaron medios locales.

El anuncio se hizo en medio de las exigencias para la dimisión de Rojas formuladas por algunos partidos opositores tras los disturbios del viernes, cuando efectivos policiales irrumpieron en la sede del Partido Liberal y uno de los agentes mató a Rodrigo Quintana.

La violencia estalló en Asunción el viernes luego de que los senadores se reunieran a puertas cerradas para aprobar la enmienda. El proyecto debía ser tratado por la Cámara de Diputados el sábado, pero la sesión fue suspendida luego de los disturbios que dañaron la sede legislativa, dejaron varios políticos, manifestantes y periodistas heridos, y al centro de la ciudad casi como zona de guerra con escombros y autos quemados.

Si la Cámara Baja aprobara la iniciativa, después debe realizarse un referéndum popular.

Los disturbios dejaron unos 200 detenidos y se producen mientras funcionarios de todo el continente participan en Asunción de la asamblea anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.

“Tenemos un compromiso con la sangre derramada por Rodrigo que no vamos a dejarla en el recuerdo, vamos a seguir la lucha”, dijo el senador opositor Miguel Saguier en una rueda de prensa en la sede partidaria. “A Horacio Cartes Jara y sus cómplices les decimos: no vamos a negociar, no vamos a descansar hasta que retiren el proyecto”, agregó.

