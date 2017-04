Fernando Atria en picada contra decisión del Comité Central de no realizar consulta ciudadana en el PS

El precandidato presidencial del Partido Socialista (PS) expresó a través de Twitter su molestia por la resolución del Comité Central de no realizar una consulta ciudadana para definir candidato presidencial.

El profesor de Derecho de la Universidad De Chile calificó la como una “vergonzosa decisión” la “decisión inaugural de la nueva dirección Escalona-Elizalde”.

Las declaraciones recibieron amplio apoyo en redes sociales, a las que agregó que “negarse a un proceso democrático y participativo para reemplazarlo por una decisión tomada literalmente a puertas cerradas”.

La decisión del Comité que fue aprobada con 48 votos a favor y 21 en contra, provocó además la salida de José Miguel Insulza de la carrera presidencial, quien expresó en una declaración pública que “He dicho que no estoy disponible para participar en otra forma de designación distinta de la consulta ciudadana acordada en nuestro Congreso y no me queda más que ratificar esa decisión”.

Atria, quien se mostró abiertamente molesto con la medida, también publicó un fragmento del final de la película “El Padrino” a modo de comparación “sobre el significado del Comité Central de cancelar la consulta ciudadana”:

