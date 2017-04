Los actores que “casi” fueron protagonistas de friends

1. Jane Krakowski – Rachel o Phoebe

En el aire como Jacqueline de “Unbreakable Kimmy Schmidt”, Jane reveló que llegó a hacer la prueba para el papel de Rachel – “así como todo el mundo en Hollywood”, pondera. Ella cuenta que quería haber quedado con el trabajo, pero no fue muy lejos en la selección. Los productores revelaron que también pensaron en ella para interpretar a Phoebe.

2. Ellen DeGeneres – Phoebe

Antes de convertirse en una de las más importantes comunicadoras de la televisión estadounidense, Ellen hizo pruebas para el papel de Phoebe y agradó bastante a los productores. Tanto que se convirtió en la primera opción para interpretar a la masajista, pero terminó rechazando la oferta de última hora.

3. Jon Cryer – Chandler

Antes de tener éxito con la serie “Two and a Half Men”, Cryer cuenta que recibió la invitación para las audiciones de “Friends” mientras actuaba en una obra de teatro en Londres. Él recibió el script por fax, grabó la escena en una cinta VHS y la envió a los ejecutivos en Los Ángeles, pero ellos no han recibido la prueba de Cryer a tiempo.

4. Jane Lynch – Phoebe

¿te imaginas si la cantante de “Smelly Cat” fuera la profesora de educación física de la serie “Glee”? Esto casi sucedió!

5. Kathy Griffin – Phoebe

El actor también hizo la prueba para el papel de Phoebe – ¿alguna vez imaginó personaje pelirroja? Pues es! Eso Era lo que pasaría si Kathy hubiera sido la elegida.

6. Elizabeth Berkley – Rachel

Elizabeth estaba finalizando su participación en la exitosa “Saved by the Bell”, cuando se le hizo la prueba para “Friends”. Ella acabó no siendo escogida y siguió su carrera con pocos papeles destacados.

7. Jon Favreau – Chandler

Si usted es fan de “Friends” va a recordar a Pete, el luchador de artes marciales mixtas que salía a Monica en la tercera temporada. Lo que no sabe es que el actor hizo la prueba para integrar el elenco fijo, pero no pasó.

8. Téa Leoni – Rachel

Ella era una de las principales opciones para interpretar a Rachel, pero decidió partir para otra serie y se fue a trabajar en “The Naked Truth”. Pésima decisión: el programa que eligió solo tuvo 3 temporadas y casi nadie se acuerda de él.

9. Hank Azaria – Joey

Actor consagrado, Azaria recibió un sonoro “no” cuando se le hizo la prueba para el actor de “Friends”.

10. Eric McCormack – Ross

Antes de protagonizar “Will and Grace”, McCormack hizo varias pruebas para ser el paleontólogo más querido de los de las comedias estadounidenses. Al parecer, fue por muy poco que él no resultó elegido.

11. Craig Bierko – Chandler

Bierko es uno de los protagonistas de “UnREAL”, pero mucho antes de eso él casi trabajó en la serie de los amigos de nueva york. Dicen que el propio Matthew Perry le ayudó a encontrar el tono de sarcasmo ideal que el personaje requería.

12. Janeane Garofalo – Monica

El creador de Friends, David Crane, dice que inventó el personaje de Monica con la voz de Janeane Garofalo en su cabeza. La chef perfeccionista sería más dura y sarcástica, pero terminó siendo atenuada durante las grabaciones, ya con Courtney Cox en el papel.

13. Courtney Cox – Rachel

Hablando en Courtney, los productores primer ofrecieron a ella el papel de Rachel! Ya te imaginaste? la actriz optó por hacer la prueba para la Monica porque quería un personaje más fuerte. El resto es historia!