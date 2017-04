Dos adolescentes de 14 y 15 años violan a su compañera menor de edad mientras sufría un ataque de epilepsia en un polideportivo

Una niña de 15 años ha sido violada en Argentina por dos adolescentes de 14 y 15 años mientras estaba en el suelo sufriendo un ataque de epilepsia un club deportivo. Según la investigación llevada por la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, que recoge ‘Crónica’, los menores aprovecharon la indisposición de la víctima para arrastrarla hasta el vestuario y abusar de ella sexualmente.

Cuando la joven recobró la consciencia se encontró desnuda en el vestuario con los violadores con los pantalones bajados e inmediatamente se fue a casa, donde se lo contó a su madre y a su tía, que la acompañaron a la comisaría a denunciar. Al inicio de la investigación, el Cuerpo Médico Forense que confirmó el ataque sexual, por lo que se le ha proporcionado asistencia las 24 horas.

Sin embargo, el proceso jurídico parece que va a ser muy complicado para ella porque a sus atacantes no se les puede abrir un proceso porque no tienen la edad mínima para ser considerados punibles por la Justicia argentina. No obstante, según informan los medios argentinos, la fiscal pedirá que los violadores sean tratados psicológicamente y no puedan acercarse a la víctima.

Vía antena 3