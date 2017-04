Vocera de Frente Amplio responde a Alejandro Navarro: “Nunca ha existido un veto”

“Nos hemos encontrado con un veto claro y explícito. PAIS puede ingresar al Frente Amplio sólo si desiste en presentar mi nombre como candidato presidencial”. La cuña corresponde a la expresada por el senador Alejandro Navarro en la última edición de la revista de El Ciudadano (n° 209). Pocos días antes, se había anunciado la candidatura de Beatriz Sánchez, que se sumaba a la Alberto Mayol en el Frente Amplio.

A pocos meses de las elecciones- y a algunas semanas de las primarias- conversamos con Karina Oliva, presidenta del partido Poder Ciudadano y vocera del Frente Amplio, conglomerado que está dando que hablar y provoca dolores de cabeza entre las filas de los partidos “tradicionales”. A continuación, su respuesta al senador Navarro y algunos datos más, de cara a la disputa presidencial y parlamentaria más convulsionada de los últimos años en Chile.

¿Qué sucedió con el senador Alejandro Navarro y PAIS? ¿Realmente hubo un veto?

Lo que nosotros hemos planteado a PAIS es que nunca ha existido un veto. Lo que el Frente Amplio ha establecido son criterios políticos de participación interna que tienen que ver en cómo disputamos el espacio a los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría y, sobre todo, a la derecha. Entre esos criterios están el no tener vinculación directa con la derecha, con el gobierno de Michelle Bachelet, con la Nueva Mayoría, y con todo su mundo satélite que hoy está involucrado en casos de corrupción o tienen problemas de maltrato intrafamiliar. Esos criterios no sólo los ponemos a las organizaciones políticas sino también a las personas integrantes de éstas. Esto tiene que ver con darle sentido de probidad, seriedad y gobernabilidad al Frente Amplio respecto al cómo la ciudadanía lo mira.

El senador Navarro ha planteado muchas veces que es bacheletista. Y para el Frente Amplio, lamentablemente, el gobierno de Michelle Bachelet no cumplió con un programa político, al cual se comprometió. En educación pública no se avanzó en la gratuidad sino en darle recursos a la banca. La reforma tributaria terminó cobrándole más impuestos a las pymes que a las grandes empresas. ¿Cómo podemos defender un gobierno así? Sus parlamentarios no quieren que hayan derechos reproductivos para las mujeres, no quieren que se legisle en cuanto a la identidad de género de las niñas y los niños. No quieren un proceso constituyente que desemboque en una asamblea constituyente. Ahí tenemos diferencias políticas, estos no son vetos.

¿Y qué sucede con las candidaturas presidenciales?

Como Frente Amplio tenemos una convicción de construir un proyecto que represente distintas identidades y no proyectos personales. Lo que se está trabajando son candidaturas que representen colectivos, no la voluntad personal de equis persona que quiere ser presidente Y ahí, nos parece que hay que marcar diferencias. ¿Queremos que el Frente Amplio gane las elecciones presidenciales? ¿O queremos resolver un problema de particulares, porque quieren ser candidatos? Si es así, esto pierde seriedad y el sentido de responsabilidad política, la gente siente que se vicia. Es ahí donde hemos puesto el acento.

El mismo señor Navarro, incluso antes que el Frente Amplio cuajara, se autodenominaba candidato presidencial del Frente Amplio. Nos llama mucho la atención que hable de lo colectivo cuando, en realidad, él se ha puesto primero incluso antes que su partido lo nombrara candidato. Él ya se había determinado a ser una candidatura presidencial. ¿Qué tan colectivo es este proceso entonces? Nosotros hablamos que la amplitud no la da si son más o menos partidos sino en cómo logramos un acuerdo, un pacto nacional que convoque a la mayoría de la ciudadanía, que se sienta representada, que se sienta parte. A mí me gustaría saber por qué el senador Navarro se fue de la Nueva Mayoría y de la Concertación. ¿Es porque no va a ser reelecto? Se fue de la Nueva Mayoría y formó el MAS. Ahora que no va a ser reelecto, se fue del MAS y formó el PAIS.

Hace unos días atrás, acordamos que se realizará una votación electrónica, un proceso de votación con altos estándares de seguridad, de transparencia. Una plataforma idéntica a la que han utilizado otros países para elegir a sus presidentes. Al mismo tiempo, quien no pueda ir, podrá acceder a un sitio, utilizar una clave, su rut y poder votar, por única vez. Este procedimiento se va a hacer pidiendo al SERVEL, desde los partidos que somos parte, el padrón de inhabilitados. Es decir, aquellas personas que militan en otros partidos (Nueva Mayoría, Chile Vamos, Partido Ciudadano o Partido Progresista), sacarlos de ese padrón y dejar a los que son independientes o militantes de los partidos del Frente Amplio. Necesitamos hacer un proceso democrático, transparente y que le dé seguridad a la ciudadanía.

¿Cuándo definirán a su abanderada(o)?

El día 1 de mayo el Consejo de Primarias (que es como un tribunal electoral, constituido por el Tribunal Supremo y Electoral de los partidos que componen el Frente Amplio), va a revisar todas las candidaturas que hayan llegado, para ver si son admisibles o no. Para ello, deben, al menos, estar apoyados por un partido legalmente constituido o lograr tener 10 mil patrocinios para su candidatura. Cuando ese Consejo apruebe, empieza el proceso de campaña hasta el 26 de mayo, porque las elecciones mediante esta votación electrónica va a ser el día 28 de mayo. Ahí el Frente Amplio escogerá a su abanderado o abanderada para las presidenciales.

Estamos buscando que nuestros precandidatos logren representar distintos mundos, identidades mucho más colectivas. Beatriz Sánchez es la candidata que ha propuesto Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, ratificada en las elecciones internas. Queremos convocar a la mayoría del país a participar e identificarse con nuestros candidatos, a levantar las propuestas y a participar incluso en las elecciones del Frente Amplio. Beatriz representa a un sector de la sociedad , el candidato de Nueva Democracia, Alberto Mayol, representa otro mundo, el universitario y académico. Nos gustaría que también estuviera Luis Messina, que representa el mundo de los trabajadores y los movimientos sociales, queremos que la gente se sienta identificada con su liderazgo en la coordinadora “No + AFP”.

Si PAIS presenta que Alejandro Navarro es su abanderado, es muy complejo levantar a quien sea una alternativa de la Nueva Mayoría. No podemos decir estar en contra de la Nueva Mayoría si aún siguen trabajando, sobre todo sus conductores, directamente con ellos o la Fundación Chile XXI, que reciben financiamiento de SQM. Esto no es un problema personal entre el Frente Amplio y Alejandro Navarro. Son problemas políticos a los cuales el senador y su partido, hasta el momento, no han dado respuesta. Nuestras apreciaciones son legítimas, podemos decir: “oiga senador, usted se declara defensor de este Gobierno, que tiene a muchos de sus parlamentarios procesados por hechos de corrupción, con partidos que recibieron financiamiento ilegal para hacer procesos legislativos”.

Es evidente que PAIS quiere estar y no se siente parte del Frente Amplio. Nos hicieron llegar una carta donde piden volver a ingresar, pero tampoco vienen las respuestas respecto de nuestras consultas sobre la Nueva Mayoría y Chile XXI. No son datos menores para la ciudadanía, aunque seguramente para ellos es algo poco significativo. Pero para la gente es necesario tener esa claridad.

“EL FRENTE AMPLIO SERÁ LA ÚNICA ALTERNATIVA REAL PARA GANARLE A LA DERECHA”

En ese escenario político, ¿qué cambio representa el Frente Amplio?

El Frente Amplio tiene propuestas serias, proponiendo alternativas políticas al país. Quien gane nuestras primarias será el candidato o candidata con mayor ventaja para derrotar a la derecha. Invitamos a la ciudadanía, que ha sido votante histórico de la Nueva Mayoría, a defender a nuestros candidatos, porque va a ser la alternativa más sólida, con candidaturas parlamentarias que pueden derrotar a la derecha. Tenemos que derrotar también a los sectores más conservadores, como los Walker, los Zaldívar, Escalona, Girardi, gente que no le ha hecho bien a nuestra democracia, sólo la han limitado. Cuando decimos que queremos derrotar a los sectores de derecha que han levantado políticas neoliberales, tenemos que también derrotar a la Nueva Mayoría que ha hecho lo mismo. Por eso, a los militantes de base que quieren esas transformaciones les decimos que en el Frente Amplio está esa posibilidad. Participen del Frente Amplio, voten por el Frente Amplio porque será la única alternativa real para ganarle a la derecha.

Si bien aún quedan fases para cerrar el proceso de las primarias y tener nuestra candidatura presidencial, también debemos enfocarnos en nuestros candidatos parlamentarios, para disputar directamente a todos esos sectores políticos que aún existen en nuestro país y no quieren transformaciones. Ellos no quieren educación pública, salud pública, terminar con la AFP. Son sectores que votaron a favor de subir el precio a los estacionamientos, que se han coludido con los empresarios para perjudicar a la mayoría de Chile. Por eso nuestros primeros pasos, nuestras primeras propuestas, son de cara a la ciudadanía. Queremos ser muchos más y que no sea sólo una voluntad de decir “vamos a enfrentar a estos sectores conservadores y neoliberales”, sino que también lo hagamos de manera concreta y directa.

La derecha chilena es poco democrática, quiere burlarse de la ciudadanía alabando a un personaje nefasto para nuestra historia como lo es Pinochet, que deterioró la democracia y permitió que los sectores empresariales usurparan y robaran los derechos a todos los chilenos y chilenas, lo cual se fue acentuando cada vez más los últimos 26 años. Lo que demuestra esa derecha que saluda a Pinochet durante la proclamación de Sebastián Piñera, es ser antidemocrática. No se puede defender a alguien que violentó los derechos humanos, asesinó e hizo desaparecer personas, socavó nuestra democracia por 17 años y, posterior a eso, quitó los derechos políticos y sociales a la ciudadanía, a nuestro país.

Gabriel Muñoz