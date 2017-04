The Clinic y su mala leche con Patricio Mery

Es cosa de leer los comentarios del texto, para darse cuenta que al lector no lo engañan, y que tras la publicación de The Clinic, solo había una mala intención.

Patricio Mery Bell, quien se hiciera conocido tras haber sido uno de los ideólogos de Marco Enríquez Ominami, y luego de Franco Parisi, tuvo que partir fuera del país en búsqueda de una mejor oportunidad de vida, luego del asedio de la policía chilena, debido a que Mery, realizó sendas investigaciones sobre altos mandos de Carabineros.

A Mery se le ha criticado de pasarse de un bando a otro y al ser consultado cómo se le ocurrió pasar de MEO a Parisi, señaló“ Eso no es así, no me pasé de uno a otro, eran dos elecciones separadas por 4 años de diferencia y la Nueva Mayoría debe entender que sin Franco compitiendo en la papeleta, la derecha ganaba, les hice un favor muy grande, pero eso nadie lo reconoce”, señala.

Mery es periodista y analista político. Fundador del periódico electrónico Panoramas News. Gestor y vocero de las candidaturas presidenciales de Enríquez Ominami en 2009, y de Franco Parisi, en 2013. Ha sido acosado y hostigado principalmente por la policía uniformada por sus denuncias en contra del Exdirector general de Carabineros, Eduardo Gordon, que habría utilizado su poder e influencia para eximir de un parte policial a su hijo. Y Denuncias también contra el Exgeneral Director de Carabineros, Gustavo González Jure, que en 1988, en una protesta en la comuna de La Granja, cuando él era capitán, habría asesinado al niño Sergio Albornoz.

El texto de The Clinic, publicado para vapulear a Mery, tiene como principal fuente al periodista ecuatoriano Martín Pallares, quien es reconocido por sus vínculos con la derecha más reaccionaria de este país, director de un medio llamado 4 pelagatos y un hombre que ha sido vinculado con la CIA por el periódico ecuatoriano El Telégrafo. Periodista al que el chileno, Patricio Mery fue a darle lecciones de política y comunicaciones, trabajando codo a codo con el pueblo ecuatoriano, que se impuso junto Lenin Moreno con 51,07% de los votos, por sobre el candidato y banquero Guillermo Lasso.

El Ciudadano