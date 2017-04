El radical cambio de look de Thalía que dejó “furiosos” a sus seguidores

A sus 45 años, la cantante mexicana Thalía está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. No sólo ha liderado las listas bailables con su hit ‘Desde esa Noche’, en el que comparte créditos con el colombiano Maluma, sino que además se ha vuelto toda una ‘influencer’ en redes sociales.

La cantante es asidua a Instagram, donde acumula más de 7 millones de seguidores, quienes día a día siguen sus comentarios y consejos.

Este domingo Thalía sorprendió a sus fans con un set de tres fotos que muestran su radical cambio de look.

De acuerdo al registro, la cantante dejó atrás su cabellera castaña para dar paso a una especie de ‘Pelo de Arcoíris’ que destaca por sus tonalidades rubia, negra y rosada.

“¡Tenía tantas ganas de hacer esto! Finalmente ayer (sábado) tomé valor #hair #colors #fun #music TOP @thaliasodicollection”, señaló la artista en su cuenta en la red social.

Tras difundir las imágenes, los cibernautas quedaron “con tragedia” y no supieron cómo reaccionar.

Si bien algunos alabaron su renovación, hubo otros que sencillamente destrozaron su nueva moda. “Ese look no te va para nada”, “¡No te ves joven! Al contrario”, “¡No, qué horror!”, “Te ves de más edad, ¡sin gracia! Te veías linda como lo tenías” y “Muy feo” fueron sólo algunos de los más de mil comentarios que recibió. A continuación, te dejamos con las imágenes compartidas por Thalía… ¿Te gusta su nuevo look?

