El sorprendente cambio de Ágata de ‘Avenida Brasil’ a cinco años de su estreno

Una de las teleseries brasileras más populares en Chile fue Avenida Brasil, producida por la reconocida productora Rede Globo y protagonizada por Débora Falabella, Cauã Reymond y Murilo Benício.

La actriz que interpretó a Ágata, Ana Karolina Lannes luce totalmente diferente a como la vimos en la afamada producción.

Actualmente la joven tiene 16 años y una carrera creciente en Brasil. Ana Karolina tuvo una difícil niñez:

Anna fue abandonada por su padre y su madre murió de un derrame cerebral. Pero antes de dejar este mundo, le pidió a su hermano Fábio Lopes que se hiciera cargo de la tenencia de su hija. Sin embargo, por su condición de homosexual, le hicieron la vida imposible en el proceso de adopción.

Finalmente, Fábio Lopes y su pareja, João Paulo Alfonso pudieron adoportarla a pesar de las críticas.

“Mis papás tienen actitudes normales. Me educan, me retan, me dan amor, me dan cariño y me ayudan. El Día de la Madre compro tres regalos, uno para cada uno de ellos y otro para mi hermana Leticia”, contó Anna y publicó el medio Mundo TKM.