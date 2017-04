Doble Tentación: Pascual encara duramente a Bruno por amor de Melina

Este domingo Mega emitió un nuevo capítulo de su reality show, Doble Tentación, que estuvo marcado por el cara a cara entre los participantes.

Uno de los debates que llamó la atención de los seguidores fue el sostenido por Pascual, Melina y Bruno, tras el sonado y dramático término de la relación entre los dos primeros…

Todo fue provocado debido al beso que se dieron Bruno y Melina, lo que indudablemente, afectó a Pascual, quien se sintió traicionado…Tras ser consultado por Karla Constant durante la actividad, el sufriente participante declaró que no estaba con ánimo para hablar.



“No iba a hacer una mención, porque no me encuentro con ganas, ni con fuerza ni con ánimo. No sé cómo afrontarlo, porque no quería hablarlo. A mí cuando un hombre viene -en referencia a Bruno-, me abraza y me dice ‘tú tranquilo, ya no es un tema de joteo sino de hombría. Tú aquí eres mi amigo Pascual’”, uno le cree, manifestó… “Me entero que anoche besó a Mel, lo veo tan asqueroso ¿sabes? No quería hablar porque no tengo la tranquilidad para expresarme correctamente como un adulto. Lo veo tan rastrero que no quiero ni mirarlo a la cara”.