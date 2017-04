Harta de las críticas esta chica decidió mostrar sus estrías de una forma que muy pocas lo harían

Lo creas o no, esta es la realidad de muchas mujeres.

Cuando se trata de imagen corporal, todos tenemos días buenos y días malos. Algunos días amas como se ve tu cuerpo y otros lo odias. Es tan variable que nunca se sabe si hoy amarás tus brazos o terminarás odiando tus piernas. Al final del día nadie es perfecto, ni siquiera las modelos y, incluso si lo fueran, eso no significa que tenemos que tener el mismo cuerpo que ellas. Todos somos diferentes y la belleza está en la diversidad. Es cierto incluso si te parece un poco cliché (imagina cómo sería de extraño el mundo si todos fuéramos clones y no tuviéramos identidad propia).

Moviéndose en esta misma línea de pensamiento, una Instagrammer decidió fotografiar su estómago, sus rollos y también sus estrías para demostrar que a pesar de las inseguridades y los complejos, tenemos derecho a querernos como somos y a aceptar nuestros cuerpos y nuestras imperfecciones.

Kenzie Brenna decidió partir dando el ejemplo al subir esta imagen hace algunas semanas, con motivo del Día Internacional de la Mujer:

“¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER! “por sobre todo, sé la HEROINA de tu propia vida, no la víctima”. Me siento BELLA hoy ¿Y saben qué? Ustedes también lo son. Amo mi sonrisa y la luz en mis ojos y mi cuerpo. También amo la forma en la que me esfuerzo para ser mejor persona, amo lo mucho que me gustan las salsas picantes y amo que sigo intentando sanarme independiente de los difícil que es. Para este Día de la Mujer quiero que todas las mujeres y las personas que se identifiquen como mujeres comenten algo que realmente aman sobre sí mismos. Me ENCANTARÍA saber. Si no puedes comentar algo sobre ti entonces escoge a alguien de la sección de comentarios y dales un cumplido sólo porque sí. Celébrate a ti misma hoy, celebra a las mujeres (Y no sólo hoy, sino que siempre)”.

También compartió una fotografía de cómo se ven sus estrías cuando está de pie, asegurando que es una de sus partes menos favoritas pero que igual la acepta y la celebra:

Finalmente, ella entiende que la forma en la que se ve no tiene nada que ver con lo que vale como persona, que no sería mejor por no tener estrías y que su físico no puede definir que tan generosa o amable es con la gente.

“No tienes que amarte todos los días, pero TE PROMETO que si practicas quererte tendrás más momentos de amor contigo misma que nunca esperaste tener”.

