10 Famosas que adelgazaron en poco tiempo comparten su secreto

Si descuidamos nuestra alimentación y comenzamos a vivir una vida sedentaria nuestro cuerpo comienza a ganar peso, lo que puede tener consecuencias graves si no somos conscientes. Estas famosas lo saben, por eso tomaron las riendas de su alimentación.

Nosotros podemos pensar que ellas tienen dinero y pagan para que alguien se haga cargo de su pérdida de peso, pero la verdad es que son el esfuerzo y la constancia lo que las ha ayudado a lucir espectaculares. Estos son los secretos de algunas celebridades para verse increíbles.

1. Blake Lively

Después de dar a luz a su hijo, Blake decidió que no podía renunciar a la comida chatarra, por lo que ella misma prepara su comida en casa, dejando de lado las calorías. Su dieta está hecha a base de proteínas, vegetales, frutas, además de grasas sanas como aguacate y aceite de coco. Por supuesto inició un riguroso entrenamiento de ejercicio. Su meta es alimentarse con comida sana al menos el 80% del tiempo y seguir comiendo sus hamburguesas favoritas.

2. Carrie Underwood

Se convirtió en una periodista que se ha especializado en la alimentación que utiliza el programa MyFitnessPal para registrar todo lo que come. Ella opina que si no lleva ese control, su organismo le seguirá pidiendo más comida. Asegura que ese programa la ha ayudado a tomar mejores decisiones y presta más atención a lo que come.

3. Chrissy Teigen

Se ha sometido a un intenso entrenamiento y asesoría en cuanto a su alimentación para poder perder peso rápido y más fácil. Su secreto más grande para perder kilos es haber ido con el nutriólogo y establecer las horas de comida.

4. Nicole Snooki

Asegura que su pérdida de peso después de tener a su bebé se debe a la eliminación de los carbohidratos y modificar su alimentación a una más rica en vegetales. Come ensaladas todo el tiempo y en cualquier parte a la que vaya.

5. Jennifer Lawrence

No ha dejado de comer lo que más le gusta, simplemente inició un fuerte entrenamiento de la mano de Dalton Wong para bajar de peso cuando comenzó a trabajar en las cintas de los X-Men. Jennifer le ha agradecido muchas veces a este hombre por el trabajo que hizo al cambiar su vida.

6. Kim Kardashian

Asegura que no ha podido dejar de comer todo lo que se le antoja y está cansada de tener que cuidar su alimentación. Perdió peso después de dar a luz al seguir un plan que incluía 6 onzas de proteína en cada comida del día, además de huevos para su desayuno, pescado para el almuerzo y pechuga de pollo magro para la cena.

7. Lena Dunham

Aseguró que no está intentando bajar de peso, simplemente en este momento está luchando contra la endometriosis a través de una dieta saludable y ejercicio. Practica yoga y trata de comer de acuerdo con lo que su cuerpo le pida, pues se siente muy estresada. Lo que más le ha ayudado en esta nueva etapa es no preocuparse por su apariencia.

8. Britney Spears

Cuando Britney se preparaba para iniciar su serie de conciertos en Planet Hollywood en Las Vegas, su entrenador, Tony Martinez, inició un riguroso entrenamiento que consistía en saltos de tiro de baloncesto, caminar hacia atrás, equilibrarse en una pierna mientras hacía lanzamientos y usar la bicicleta, y por supuesto lo más básico: muchas sentadillas, lagartijas y cualquier tipo de movimiento que pudiera hacer.

9. Jennifer Hudson

Ingresó al equipo de Weight Whatchers (Control de Peso) en el 2010 y bajó alrededor de 80 libras. Afirma que la fórmula para reducir peso es el sentido común a la hora de la comida. También asegura que lo que más la ha ayudado es ser rigurosa en las horas establecidas para comer.

10. Candence Cameron

Esta mujer nunca dejó que el hambre la tomara desprevenida cuando tenía que viajar entre Los Angles y Nueva York, así que planeaba con anterioridad cada uno de sus alimentos. Tomaba una merienda antes de cada vuelo para evitar comer bocadillos y algunas veces prefería las barras de proteína antes de tomar su entrenamiento diario.