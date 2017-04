Bea Sánchez presentó candidatura presidencial: “Se hace historia si trabajamos todos juntos”

El sol pegaba duro en Plaza Italia cuando Beatriz Sánchez, flanqueada por los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gabriel Boric (MA), hacía su entrada triunfal al “escenario” montado en las escalinatas frente al teatro de la Universidad de Chile.

La ahora precandidata de Revolución Democrática y del Movimiento Autonomista, que participará en la primaria del Frente Amplio junto a Alberto Mayol y a la espera de la decisión de Luis Mesina, llegaba a la actividad a sabiendas de los resultados de las encuestas Cadem y Adimark, las que le daban un 4 y un 2%, respectivamente, sin aún hacer campaña.

Ante poco más de 200 personas congregadas en el lugar, la periodista abrió su saludo señalando que “esta es una emoción que tiene que ser compartida. La idea es trabajar con todos”. En esta línea dejó claro su primer eje para esta campaña: llevar a cabo un trabajo en conjunto: “Llego hasta acá porque creo que juntos tenemos que hacer historia, llego hasta acá porque creo que se hace historia si trabajamos todos juntos”.

Durante su discurso Sánchez fue directa en apuntar a la Nueva Mayoría y Chile Vamos cuando expresó: “¿Cuánto aguanta este país que las demandas de los ciudadano se contesten de la misma manera? ¿Cuánto aguantamos que lo que se dice de la calle se responda de la misma manera? ¿Cuánto vamos a aguantar que las mismas caras traten de dar respuesta a todas nuestras preguntas? ¿Cuándo vamos a exigir respeto por lo que ellos llaman ‘calle’?”.

“Dicen que somos aficionados a la política, y yo me pregunto: ¿Cuánto aficionados somos?, y hago otra pregunta: ¿Fueron los no aficionados los que terminaron con una política como la del Transantiago? ¿Estaban ahí los aficionados que crearon el sistema de AFP’s? ¿Son los aficionados los que crean sistemas complejos para que las empresas se coludan? ¿Son los aficionados los que diseñan las políticas públicas que no enganchan con las personas? Bueno, ante eso, me declaro una aficionada. Invito a todos los aficionados a que nos unamos a este cambio, porque los aficionados son ustedes, somos la ciudadanía que no es escuchada”, destacó la comunicadora.

Sánchez insistió en uno de los objetivos de su candidatura y del Frente Amplio cuando señaló que “debemos instalarnos para abrir puertas y ventanas, no sólo para que entre aire fresco, sino que para que entren todos, ya que la política la hacemos todos”.

Junto con eso, la periodista hizo la invitación de hacer crecer al Frente como conglomerado, expresando que “el Frente Amplio busca rebelarse a la política que estamos viviendo, busca rebelarse a que unos poquitos tomen decisiones y no las tomemos en conjunto. Yo me declaro ‘frenteamplista’ y esa es la invitación: hacer grande el Frente Amplio”.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a la confianza del proyecto que representa y pidió “la confianza a los ciudadanos”. “Nosotros queremos desde el Frente Amplio confiar en ustedes, porque confiamos en las chilenas y chilenos. La invitación es a confiar en que podemos cambiar Chile. Esto recién comienza y escúchenlo bien: Vamos a ganar”.

El Ciudadano