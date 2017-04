Estos famosos fueron muy pobres antes de convertirse en millonarios y probablemente no lo sabías

No todas las celebridades nacieron en una familia adinerada, muchas de ellas tuvieron una infancia complicada y tuvieron que hacer muchos sacrificios para superar la pobreza, sin embargo hoy su historia económica es otra y lograron convertirse en millonarios, echa un vistazo a continuación y conoce si historia:

1. Sarah Jessika Parker:

La actriz que personificó durante tantos años a Carrie Bradshaw, no tuvo siempre el dinero que tiene hoy en día. Ella viene de una familia numerosa (son 7 hermanos), y muchas veces tuvieron que recurrir a ayuda del Estado para poder costear las necesidades básicas.

2. Leighton Meester:

La realidad de Leighton de pequeña fue muy diferente a la de su personaje en Gossip Girl, Blair Waldorf, quien era una de las muchachas más adineradas de Nueva York. Ella nació mientras su madre estaba en prisión, y su padre también era un exconvicto, por lo que fue criada por su abuela y según confesó en la revista Marie Clarie sus preocupaciones en la adolescencia eran saber si tendría suficiente dinero para comer.

3. Justin Bieber:

Justin fue víctima de bullying por su origen humilde. Además, su madre lo tuvo cuando era adolescente, y su padre no estuvo muy presente en su niñez, por lo que sus abuelos fueron quienes ayudaron a criarlo. “Recuerdo haber estado sentado en restaurant con mi madre y ella me hizo ordenar agua en lugar de gaseosa”, le dijo al Belfast Telegrah. “Recuerdo desear, y muchos, poder pedir una gaseosa.”

4. Scarlett Johansson:

La actriz, hoy en día puede costearse lo que quiera, pero reveló que “creció apoyándose en la asistencia pública para proveerse de comida”.

5. Daniel Craig:

En la vida real, el Agente 007, no siempre pudo vivir bien gracias a su trabajo. Por el contrario, cuando Daniel decidió iniciar su carrera como actor, se vio obligado a dormir en bancos de plazas porque no tenía dinero para pagar una habitación.

6. Selena Gómez:

Cuando Selena Gómez nació, su madre tenía sólo 16 años, y mientras ella hacía todo lo posible para asegurarse de que nada le faltara a su hija, la estrella recuerda los momentos en que las cosas no eran tan fáciles para la familia. “Recuerdo que mi mamá se quedaba sin gas todo el tiempo y nos sentábamos allí y teníamos que ir en el auto a ayudarla a conseguir gas porque ella nunca quiso pedirle dinero a mis abuelos”.

7. Oprah Winfrey:

Actualmente es una de las mujeres más ricas del mundo, tiene una fortuna valorada en más de 3 mil millones de dólares. Pero la vida de Oprah no siempre fue así. La presentadora confesó que cuando era niña era tan pobre que su abuela le confeccionaba vestidos con sacos de papas y sus únicos juguetes eran las cucarachas de su casa.

8. Eva Longoria:

La estrella le confesó a Oprah los problemas económicos que vivió cuando era niña y adolescente junto a su familia en el rancho de Texas donde se crió, a tal punto de que su padre muchas veces tenía que cazar para que ellos pudieran comer.

9. Halle Berry:

No todo fue tan bueno para la actriz ganadora de un Oscar. Luego de que sus padres se separaran por violencia doméstica, ella y su madre tuvieron que vivir en un albergue.

10. Iggy Azalea:

Tal y como lo dice en una de sus canciones, la rapera se fue de Australia a los 16 años, y se trasladó a los Estados Unidos con casi nada. Ella fue de Miami, a Atlanta y luego a Los Ángeles, y para mantenerse, limpiaba casas.

11. Jay Z:

Antes de unirse a Beyoncé y ser la pareja más importante del mundo de la música, el rapero fue un niño tratando de sobrevivir en los suburbios de Brooklyn. Por sus escasos recursos, Jay inicialmente se dedicó al narcotráfico para ganar algo de dinero. Ahora se arrepiente, pero fue una experiencia que lo convirtió en el buscador de dinero que es hoy en día.

12. Jennifer López:

Después de decidir dejar su casa en el Bronx para seguir una carrera como bailarina, no tenía otro sitio donde dormir excepto un espacio en su estudio de baile. “Mi mamá y yo no queríamos ir a la universidad, quería bailar a tiempo completo, estaba sin hogar”, dijo a la revista W.

13. Nicki Minaj:

Hoy es una de las mujeres más poderosas del hip-hop. Sin embargo, antes de que su familia se mudara a Nueva York, creció en una pequeña casa con una gran familia en Trinidad. “Creciendo en Trinidad, no sabía que éramos pobres, pero vivíamos diez personas en una casa de tres dormitorios, junto a todos los perros y gatos que mi abuela tenía”.

14. Shia LaBeouf:

Sus padres eran artistas que no alcanzaron la misma fama que él logró. “Mi papá y mi mamá eran ambos artistas que nunca encontraron una audiencia para sus ilustraciones. Y así viví en la pobreza. Ahora que no soy pobre, sé lo que era. Como dijo Hemingway, no se puede escribir nada si nunca se le disparó o se ha comido un toro, ¿sabes? Así que miro hacia atrás en esas cosas y estoy agradecido. Son como cicatrices. Te enorgulleces de ellos”, le dijo a Parade.

15. Madonna:

La Reina del pop tuvo una infancia muy complicada. Ella reveló que mientras vivía en Nueva York, no tenía dinero para comer, por lo que se pasó un largo tiempo comiendo solamente palomitas de maíz.