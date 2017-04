Mira el sorprendente (y criticado) look de Kel Calderón en Lollapalooza Chile

Los famosos chilenos se dieron cita este fin de semana en el Parque O’Higgins para una nueva edición del festival musical, Lollapalooza Chile.

Y la que no quiso faltar fue Kel Calderón, quien no pasó desapercibida con un particular look que los dejó a todos con la boca abierta.

La fashionista y futura abogada apareció vestida completamente de negro y su vestuario venía acompañado de un par de alas de plumas en su espalda, las cuales fueron diseñadas por Patricio Moreno.

Su maquillaje lució colores otoñales, con líneas blancas gruesas en sus pómulos y mentón. Cuando le consultaron por este extravagante look, Kel declaró:

“Siempre he sido amante de los festivales de música y uno se puede vestir más loco y hacer propuestas distintas“

Además compartió una imagen de la portada del diario LUN en sus redes sociales:

“Hoy desperté a una portada celebrando el arte de mis queridos amigos @patomorenomoda @taopaupau y @anabonamico