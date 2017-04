Hordatoj celebrará con todo los 10 años desde su primer álbum en solitario

Una de las leyendas del hip hop chileno, el MC Hordatoj, se presentará este viernes 7 de abril en el Teatro Cariola para festejar los diez años desde el lanzamiento de su primer disco como solista: “Entre lo habitual y lo desconocido” (2007).

Un trabajo que no solamente se transformó en su primer álbum profesional, sino que también se convirtió en un verdadero hito en su exitosa carrera.

“Para mí ha sido lo mejor que he hecho, no sé si he podido realizar un disco mejor que ése. Y como la gente siempre me está preguntando si voy a sacar una segunda edición, pensé que sería bueno realizar una presentación para celebrar los diez años”, cuenta Hordatoj.

Para ello, el también líder de La Habitación del Pánico, tiene preparado un show que promete ser impresionante junto a invitados de la talla de Ana Tijoux, Panty, Geoenezetao, Dj Tee, Urbe, CHR y Dj Dacel.

“Estoy muy feliz, porque fue un disco que ha marcado mi carrera. Cuando lo lancé, mi carrera era muy under, y en las radios sólo se escuchaba a Makiza y Tiro de Gracia. Con este disco pude aportar y entrar en escena a nivel profesional”, agrega.

Incluso, “Entre lo habitual y lo desconocido” ha marcado tanto a Hordatoj, que ya piensa lanzar una nueva edición para el deleite de sus fans.

“Es que la primera edición fue de sólo mil discos. Quien tiene uno de ellos puede decirse que posee un pequeño tesoro. Mi idea ahora es hacer algo un poco distinto, me gustaría sacar una segunda edición, pero en vinilo”, afirma.

Pero aquellos planes también se cruzan con los preparativos de un nuevo disco, “Extinción”, el cual estaría listo durante el mes de julio, también incorporando a importantes invitados, aunque las identidades de aquellos participantes todavía prefieren ser dejadas como “una sorpresa” por Hordatoj.

La cita, entonces, es este viernes 7 de abril, desde las 20:00 horas en el Teatro Cariola. Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema PuntoTicket y en las boleterías del mismo teatro.

El Ciudadano