IMPACTO: Mira la brutal baja de peso de la mamá de Honey Boo Boo

“Mama June“, la madre de la estrella infantil Alana Thompson, más conocida como Honey Boo Boo, mostró su nueva figura en una revista.

La mujer, que se hizo conocida en Estados Unidos junto a su familia en el reality show Here Comes Honey Boo Boo, se sometió a una cirugía gástrica hace un año y hoy luce completamente distinta.

La mujer presentó su nueva figura a la revista People, donde lució un ajustado vestido rojo. “Esta cirugía fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, pero creo que había una persona delgada dentro de mí”, contó la mujer.

Hoy utiliza talla 36 y perdió más de la mitad de los 200 kilos que llegó a pesar. El tratamiento incluyó una estricta dieta, ejercicio y varias operaciones para deshacerse de la piel sobrante.

La mujer ahora tiene su propio programa de televisión llamado “Mama June: From Not to Hot”, por el cual tuvo que esconder durante meses su nuevo cuerpo.