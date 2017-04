Defensores del agua amenazados de muerte tras reportaje sobre robo del vital elemento

“¿Qué tamaño es usted? Tenemos que encontrar tu traje de madera”. Estas fueron las palabras con las que se desayunó Rodrigo Mundaca (en la foto), secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA), al contestar el teléfono el pasado 20 de marzo.

Esta clara amenaza de muerte fue lanzada luego de que el canal de televisión de Dinamarca, Danwatch, emitiera un reportaje titulado “Paltas y agua robada”, cuya temática trata sobre la sobreexplotación de los suelos por el monocultivo de esta fruta para exportación. Esto ocurre en la Región de Valparaíso, específicamente en la provincia de Petorca, cuyo territorio sufre por la escasez de agua que se ve agravada por la sequía que afecta al país.

Luego de la emisión de la pieza periodística comenzaron las intimidaciones a otros miembros de la organización y a dirigentes territoriales que defienden el elemento vital, que lamentablemente está privatizado en Chile. “También llamaron a mis colegas, con las mismas amenazas. No sabemos quién está haciendo la llamada, y no tenemos pruebas. Tenemos una idea de quién puede estar detrás de ellos, pero no tenemos evidencia concreta, y en nuestra experiencia, la policía no investiga estos casos”, manifiesta el dirigente en una nota publicada por el mismo medio internacional, Danwatch.

Mundaca agrega que “ellos (la industria de la palta) afirman que mis colegas y yo queremos dañar las exportaciones chilenas. Dicen que somos irresponsables y que nuestras acciones costarán a muchos chilenos su trabajo. Nos llaman eco-terroristas, y alegan que estamos trabajando en contra de los intereses del país”.

No obstante, MODATIMA no se deja amedrentar y por ello está siendo asesorada, en términos legales, por la Fundación alemana Heinrich Böll. “Nuestra oficina y abogados en Chile dicen que esta es la amenaza más seria contra la vida de Rodrigo Mundaca en años“, expresa Ingrid Wehr, de la organización germana.

Para Poul Hauch Fenger, especialista en derecho penal y asesor jurídico de Danwatch, las amenazas debieran ser denunciadas a los órganos correspondientes. “No cabe duda de que se trata de amenazas reales de muerte. Veo muchos de estos casos. Incluso si se hubiera utilizado una palabra más sutil que ‘traje de madera’, lo interpretaría como una amenaza que debería ser denunciada a la policía, que debería tomar este caso muy en serio “, explica Fenger y anexa: “La persona que hace la amenaza tiene un propósito criminal -es decir, usar la amenaza para detener este caso- y por lo tanto no puede haber duda de que hay mucho dinero en juego aquí. Es una industria enorme, y usted no ahorra ningún gasto cuando está amenazado. Así que a menos que haya otros temas polémicos en su vida, entonces en particular el momento sugiere que ha sido amenazado por su participación en la investigación de Danwatch”.

SUPERMERCADOS NO COMPRARÍAN PALTA CHILENA

Por otra parte, el reportaje caló hondo en el empresariado del país nórdico, pues algunos declararon que no harían transacciones con proveedores que recibieron algún castigo por robo de agua. Thomas Bang, director de comunicaciones del supermercado Aldi Danmark, señala que la cadena está en contra de transar con empresas que usan procedimientos ilegales. “No tenemos ningún deseo de hacer negocios con proveedores que están involucrados en actividades ilegales de cualquier tipo”, aclara Bang, quien además sostiene que en el futuro evitaría comprar paltas de las plantaciones en cuestión.

Por su parte, Mads Hvitved Grand, director de comunicaciones de otro supermercado, el Dansk Supermarked, agrega que las amenazas de muerte son reprochables. “Un caso como este demuestra que hay aún más razones para brillar un foco en las condiciones de producción. Siempre es una cuestión de equilibrio. No es sin riesgo llamar la atención sobre situaciones como estas, pero eso no hace que sea menos importante, tanto el trabajo de Danwatch como la responsabilidad asumida por las ONGs “, indica Grand.

RECHAZO DEL FRENTE AMPLIO

En otra arista de este caso, el Frente Amplio rechazó las amenazas hacia los dirigentes de Petorca. Además hicieron un llamado a las autoridades, instituciones públicas y al Estado para que se hagan cargo de investigar y resguardar las vidas que hoy están amenazadas y amedrentadas.

“Expresamos categóricamente nuestro apoyo a la lucha por cambiar el modelo de desarrollo que impera en los territorios del país y hacer del agua un bien común y un derecho humano (…) Nos parece inconcebible y rechazamos rotundamente las amenazas hacia dirigentes de la provincia de Petorca, que no han hecho más que denunciar las injusticias que viven a diario, e instalar una profunda discusión sobre el manejo de nuestros bienes naturales, como el agua”, expresaron mediante un comunicado.