Era víctima de violencia de género, nadie la ayudaba y terminó filmando una terrible golpiza que le dio su pareja

Laura contó el calvario que vive tras publicar el video del terrible ataque en su Facebook

Con solo mirar el comienzo del video basta para sentir escalofríos y tomar dimensión del horror que viven las mujeres que son víctimas de violencia de género. En este caso la protagonista Laura, de Ensenada, que logró filmar uno de los tantos ataques de su ex pareja, Oscar.

Hace unas semanas ella subió el terrible video registrado por las cámaras de seguridad de un kiosco de la zona en la que vive. En el mismo se ve al hombre darle tres golpes de puño en la cara y una patada en el cuerpo antes de amenazarla. Todo en plena calle y frente al cochecito en el que se encuentra su bebé de siete meses.

En una entrevista con Telefe Noticias, la mujer relató:

Después del tremendo episodio Oscar la tuvo encerrada en su casa para que no hablara ni intentara fugarse.

“Mis amigas me decían que no volviera a mi casa porque me iba a matar. Pero a mí no me importó. Volví a mi casa a buscar a mis hijos y esperé hasta conseguir algo de plata para poder escaparme de vuelta”, expresó.