Thalía cambia dramáticamente de look y deja a todos sus fans con la boca abierta

No es tan cierto que todos los cambios son para mejor. Sin embargo, de vez en cuando la vida se encarga de obligarnos a cambiar y no hay mucho que podamos hacer para impedirlo, por muy poco que dure nuestro cambio. La cantante mexicana Thalía, muy consciente está de aquello, por eso es que no dejó de obedecer a su instinto cuando sintió deseos de someter a su cabellera a un cambio radical.

A pesar de haber lucido prácticamente idéntica durante toda su carrera artística, esta vez la mujer decidió hacer algo demasiado diferente. Y la decisión se convirtió en un hecho.

Se tomó una fotografía y la compartió en su cuenta de Instagram, acompañando la imagen con las palabras “Tenía tantas ganas de hacer esto” “Finalmente ayer tomé el valor”.

Y claro, si lo que uno ve es la foto con esa aseveración, cuesta pensar que todo se trata de una broma. Sin embargo, Thalía conserva el espíritu infantil y no titubea cuando se trata de divertirse un rato. Por eso es que todo el peinado, la tintura y la fotografía se trataba nada más que de una simple broma.

Tal cual, la cantante quiso engañarnos a todos y lo logró.

Mientras duró el chiste, hubo muchos seguidores que quedaron espantados con el supuesto cambio de look.

“Ya le entró la locura” y “Dios mío, que se ha hecho”, fueron sólo algunas de las reacciones.

Una inocente broma siempre es bienvenida. ¿No es así?

¿Qué opinas al respecto?