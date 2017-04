Gerard Piqué confeso la parte del cuerpo que más le gusta de Shakira

El jugador de fútbol, Gerard Piqué, confesó en su cuenta de Twitter lo que más le gusta del nuevo vídeo de Shakira con el rapero Black M.

Subió una captura donde aparece su esposa de espaldas con un ajustado traje acompañado de una frase: “Ésta es una de mis partes favoritas del video”, escribió Piqué resaltando los atributos físicos de la colombiana.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw

— Gerard Piqué (@3gerardpique) April 1, 2017