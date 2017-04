El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, desafió a una pelea al actor de “Friends” Matthew Perry

Matthew quien daba vida al personaje de Chandler en “Friends” contó recientemente que le dio una golpiza al hoy primer ministro de Canadá en sus años de escuela. Ahora Trudeau quiere la revancha.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, demostró su gran sentido del humor. A través de su perfil de Twitter, Trudeau le envió un mensaje al actor Mathew Perry, quien lo golpeó una vez cuando eran compañeros en la escuela primaria de Rockcliffe Park, Ottawa.

“He estado reflexionando, ¿sabes qué, quién no ha querido golpear a Chandler?”, escribió Trudeau, de 45 años. “¿Qué te parece una revancha @MatthewPerry?”

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?

