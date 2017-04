La esposa de Adam Sandler se roba todas las miradas en la playa con este infartante bikini

La afamada revista Forbes lo declaró el actor más sobrevaluado del mundo, pero a Adam Sandler la importa bastante poco. Aunque sus últimos estrenos en la pantalla grande no han tenido la mejor recepción, el comediante de 50 años parece haber encontrado un nuevo nicho en Netflix con The Ridiculous Six y The Do-Over. La empresa reveló la extensión de su contrato en un comunicado en que lo llamaba “uno de los líderes de la comedia en el mundo del cine”.

¿Cómo te quedó el ojo, Forbes? Adam Sandler es probablemente el hombre con más razones para sonreír en el mundo, y no sólo estoy hablando sobre su éxito profesional. Se lo vio recientemente celebrando la vida en Maui, Hawaii con su hermosa familia. Sus hijas Sadie y Sunny ya tienen 10 y ocho años, y ponen a Sandler en el inesperado, aunque adorable, papel de padre responsable. A pesar de que eso es chocante por sí mismo, no fue lo que más llamó la atención de los medios. No, la que se robó todas las miradas fue Jackie Sandler: esposa del actor desde hace ya 14 años y novia de toda la vida. La mujer está mayormente dedicada a su familia estos días, pero dejó más que claro que el mundo entero aún es su pasarela. Esta pareja es una triste anomalía de Hollywood: Un matrimonio feliz y estable. Gracias a que Adam Sandler dirige la producción de sus propias películas, puede acomodar los horarios para ser un padre y esposo presente. ¡Además, un buen sentido del humor conquista a cualquiera!