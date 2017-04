Pese a oposición de la derecha, diputado Teillier asumirá presidencia de Comisión de Defensa

Durante estos días, parlamentarios de derecha -como Rojo Edwards (IND), Paulina Núñez (RN) y Osvaldo Urrutia (UDI)- han cuestionado públicamente que el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, asuma la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, tras dejar su cargo en la de Relaciones Exteriores.

Entre otros argumentos, los parlamentarios han sostenido que el PC habría tenido participación en actividades subversivas durante la dictadura, lo que supuestamente lo inhabilitaría para ejercer su cargo.

Sin embargo, desde su conglomerado, la Nueva Mayoría, han salido en su defensa.

“Es normal, a mí me parece que es un diputado como tantos otros y que va a asumir un cargo como corresponde, dentro de la distribución de los partidos. Tiene el mismo derecho y va a tener las mismas facultades que están establecidas en el reglamento para actuar como presidente”, expresó el también integrante de la Comisión de Defensa, el diputado Guillermo Ceroni (PPD).

En la misma línea, el actual presidente de la instancia, Jorge Tarud (PPD), señaló que “nosotros realizamos acuerdos al inicio del periodo parlamentario y, por lo tanto, los vamos a cumplir. Cada partido determina quién preside una comisión y como el diputado Teillier es el único miembro del Partido Comunista en la Comisión de Defensa, él va a asumir la presidencia”.

Críticas de Chile Vamos

Los mencionados parlamentarios Paulina Núñez y Osvaldo Urrutia aseguraron que el presidente del PC “no da ningún tipo de garantía en materia de cuidado, justamente de los intereses soberanos del país”. Es más, ambos legisladores coincidieron en que Teillier “no es una persona idónea para asumir la presidencia de la Comisión de Defensa”. Frente a estas declaraciones, el diputado Ceroni manifestó que tales afirmaciones le parecían absolutamente inadecuadas. “No hay nada que se le pueda criticar ni menos diciendo que no va a dar garantías ni se va a adecuar al papel de un presidente. No me parece procedente opinar así, discrepo. Por como uno lo ha visto actuar, creo que Teillier le da garantías a todo el mundo. Creo que son comentarios inaceptables”.

Un poco más allá fue el diputado Jorge Tarud. A su juicio, existe una tergiversación desde los medios de comunicación respecto al rol que cumple un presidente de comisión, señalando que “ los presidentes de comisión dirigen la comisión. Tienen prerrogativas pero todos somos pares ahí, los 13 miembros. Hay un error de conceptos ahí. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores hoy, el diputado Teillier, votó en contra de una resolución que sacamos, pidiendo al Gobierno invocar a la carta democrática en Venezuela. Es decir, hubo por 12 votos a favor y sólo el voto del presidente en contra. Es decir, cuando habla, no necesariamente representa a la comisión. No tiene gran significado que presida o no”, puntualizó.

Así las cosas, a pesar de las críticas, el diputado que representa al sector de Pedro Aguirre Cerda en la Región Metropolitana asumirá durante un año la presidencia de la comisión que vela por el cuidado de los intereses soberanos del país desde el próximo 11 de abril. Y dicha instancia será histórica para el Partido Comunista, pues nunca la han presidido.