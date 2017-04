Bauza: “Si deciden echarme, les doy la mano y me voy a mi casa”

La mayoría de los medios locales dan por cerrada su etapa, pero Edgardo Bauza se mostró tranquilo y sostuvo que se presentará a trabajar en Ezeiza como lo hace habitualmente en la selección argentina.

“Ningún dirigente me llamó (para desmentir o ratificar su salida). Lo que yo quiero es que a la Argentina le vaya bien. Si quieren que me vaya, pediré explicaciones, yo daré las mías, les daré la mano y me iré a casa. Pero todavía pienso que podemos salir campeones. La Argentina se va a clasificar”, dijo en el programa Pasión por el fútbol del Canal 13 trasandino.

“No siento que la dirigencia me haya quitado apoyo. Hablé con (Claudio) Tapia , con parte de la Comisión Normalizadora, y planificamos todo, hasta los viajes. Después salió todo lo que salió en el periodismo, en radio, en la TV. Me llegaron los comentarios”, agregó sobre la situación.

Consultado sobre la opción de que Jorge Sampaoli lo suceda en el cargo, se mostró indiferente y opinó sobre la negativa expresada por el casildense sobre un posible sondeo desde la AFA para que asuma el puesto.

“Si no soy el técnico, Argentina tiene muchos candidatos, no sólo Sampaoli. No es mi problema, pasa por otro lado. Salió a decir que con él no hablaron nada, declaraciones lógicas”, sentenció.