Bea Sánchez en entrevista con Paulsen: “Mi idea es que el poder lo tengan los ciudadanos”

En la edición de este lunes del programa Última Mirada de CHV estuvo de invitada la candidata presidencial Beatriz Sánchez, proclamada durante esta jornada oficialmente por Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, quienes le han solicitado que asuma ese desafío de cara a las primarias del Frente Amplio.

Entrevistada por Fernando Paulsen, la periodista se refirió a los cuestionamientos que han surgido a su candidatura, a una supuesta falta de experiencia y de competencias para ser gobernante. “En algún momento, hace hartos años, pensé que habían ciertas personas que podían ser parlamentarios, que tenían que tener una serie de conocimientos para ello, que había cierta gente que tenía que estar en política, que esto no era para todos, pero con el correr del tiempo me he dado cuenta que no. El parlamento ojalá fuera realmente representativo de lo que es Chile y hoy no lo es; me gustaría que también los ministerios lo fueran y hoy no lo son”, señaló Sánchez.

Junto con eso, la periodista agregó: “Yo hago la pregunta al revés: ¿Cuántos de esos grandes profesionales terminaron diseñando e implementando el Transantiago, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos lograron hacer este sistema de AFP que para algunos es un lujo en el mundo, con las pensiones que hoy obtenemos? Entonces, de a poco yo me di cuenta que para ser líder en una área no necesariamente tiene que ser el que más estudió”.

Beatriz argumentó respecto a esto que “la política nos demuestra eso. La política es de todos nosotros. Estoy ciento por ciento segura que la política es de nosotros, los ciudadanos”. Junto con ello, apuntó: “Cada vez estoy más convencida de que cualquiera en Chile puede llegar a ser presidente de la República”.

En ese mismo sentido, Sánchez se refirió también a la relación que existe entre su profesión de periodista y el rol que ha asumido ahora. “Sentía que como periodista debía tomar una posición”, expresó.

“El Frente Amplio me sedujo a mí”

Sobre su relación con el Frente Amplio, contó que muchas veces se le ha preguntado cómo la sedujeron desde este conglomerado. “No, el Frente Amplio me sedujo a mí, porque sentí que ahí se estaban canalizando una serie de cosas en las que yo creo”, aclaró la comunicadora.

Respecto a la posibilidad de ser indagada y escudriñada por los medios de comunicación -en un marco de abierta desconfianza con la clase política- la periodista dijo que “para mí es importante la coherencia (…) la que uno puede poner en su vida, en las cosas que uno hace y que realmente piensa. Y cuando nos tratan de decir que la política no es eso, no es coherente, yo me rebelo, yo creo que la política es súper luminosa”.

Consultada sobre la brecha generacional entre ella y los miembros del Frente Amplio -“impetuosos” y para quienes “las cosas tienen pocos matices”, de acuerdo a la descripción de Paulsen- Sánchez sostuvo que “se está haciendo algo de caricatura de estos movimientos porque son más jóvenes”. Y agregó: “Yo me he encontrado con gente que es bastante más chica que yo en edad, pero que son bastante más adultos que otros dirigentes políticos de otros sectores”.

Junto con ello desmintió que el Frente Amplio “quiera imponer su voluntad”, rescatando la lógica de que -por ejemplo- en el caso de su candidatura, desde Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista le señalaron que eso debía “estar ratificado por las bases”. “Aquí nadie toma decisiones solo”, apuntó Sánchez que le dijeron, y añadió: “Están mucho más dispuestos a conversar con sus bases de lo que yo he visto en otros partidos que llevan mucho tiempo y que tienen gente bastante más madura”.

Programa ciudadano

Requerida por Paulsen respecto a la ausencia de un programa de gobierno, Beatriz señaló que no cree en la imposición de un programa, como ha visto en otros candidatos, sino que en la idea del Frente Amplio de que “la ciudadanía elabore el programa”, a través -por ejemplo- de encuentros comunales y plebiscitos. “Es un programa ciudadano vinculante”, apuntó, y adelantó: “Se está haciendo un trabajo bien serio, que tiene etapas, y la idea es a fines de junio tener esto presentado para que todos lo puedan leer”.

Consultada en ese sentido sobre qué haría en caso de que prevaleciera, por ejemplo, una posición contraria al aborto libre, indicó que su idea es participar como una ciudadana más y no imponerse como una candidata, ni tampoco sus ideas. “Esto se trata de perder poder. Yo no estoy haciendo esto para yo tener el poder, yo lo entiendo como un instrumento, no como un fin para. Mi idea es que el poder lo tengan los ciudadanos”.

Sin perjuicio de esa posición, agregó que paralelo a ese proceso, como Frente Amplio tienen “principios inspiradores” como, por ejemplo, “humanizarnos, con una economía que esté al servicio de las personas, con un crecimiento que esté también al servicio de las personas, no solamente de los números”. La periodista agregó que piensan igualmente “discutir tantos temas que no hemos discutido en democracia, como las AFP; las Fuerzas Armadas y su sistema especial de pensiones, pero también cuál es su rol”.

“Tenemos inspiraciones, ideas, pero yo no voy a imponer las mías, sino que voy a ser parte de los que discuten esos principios y esas ideas”, concluyó.

Por último, consultada por Fernando Paulsen sobre si no es su candidatura una de carácter “testimonial”, con el objeto de instalar al Frente Amplio para en cuatro años más llegar efectivamente a La Moneda, Beatriz Sánchez fue categórica: “Estamos trabajando en serio, esto es una candidatura seria, hay muchos profesionales que están trabajando detrás de esto, con mucha gente volcando toda su experiencia. Esto es en serio, no es testimonial, y es súper responsable porque estamos involucrando a la ciudadanía (…) Nosotros vamos en serio. Esto es en serio”.