Pilar Ruiz publica conmovedor mensaje tras entrevista en Primer Plano

El pasado viernes Pilar Ruiz, realizó un contacto en vivo desde Miami con el estelar de Chilevisión, Primer Plano.

Desde el primer minuto Pilar se mostró visiblemente emocionada y señaló: “Soy una hija de Dios. De aquí me voy caminando, llegué caminando y me voy caminando“.

La modelo habló sobre el brutal accidente automovilístico que sufrió hace dos semanas en Miami y que la dejó con una fractura de fémur, una operación a tajo abierto tras una hemorragia interna y la opción de poder estar unos seis meses sin caminar.

“Recuerdo cuando me estaban limpiando la sangre y me preguntaban cuál era mi dolor. Yo le decía que me dolía mucho el abdomen, una pierna y la cadera. Después perdí la noción y me entraron a pabellón. Me abrieron desde la boca del estómago hasta abajo para ver qué era lo que tenía. Y tenía una hemorragia interna”, fue parte del relato que dio Pilar a Primer Plano.

Tras el apoyo logrado tanto emocional como económico, para realizar su rehabilitación en Estados Unidos, Pilar sorprendió a sus seguidores en Instagram con un conmovedor video.