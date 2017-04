Bella Hadid se sincera sobre la enfermedad que padece: “No pude levantarme por seis días”

¿Está Bella Hadid en su mejor momento? Indudablemente, el éxito de la modelo no para de acrecentarse y su imagen está en las publicidades de las marcas de primera línea más importantes del mundo. Con sólo 20 años, Bella está arrasando en el mundo de la moda.

En diálogo con la revista Porter, la modelo abrió su corazón y confesó algunas revelaciones que no sabíamos sobre su vida. En relación a la fama, Bella expresó que muchas veces “te sientes muy sobreexpuesta y no quieres ver a nadie… Solo quiero estar sola en mi departamento y retirarme de alguna forma, y centrarme de nuevo”.

Sin embargo, confesó que algo de ello está cambiando: “Creo que me he acostumbrado más a estar alrededor de la gente. Solía ponerme muy nerviosa haciendo entrevistas. Soy muy sensible”. En relación a cómo se encuentra ahora, la modelo expresó: “Simplemente me estoy enfocando en mí misma, y en mi trabajo, y en ser lo mejor que pueda ser”. Luego agregó: “No me preocupa lo que los chicos piensen sobre mi, solo estoy tratando de ser una mujer”.

Como todos sabemos, Bella padece Lyme, una enfermedad infecciosa que afecta muchos de sus órganos. En la entrevista, la modelo contó que en alguna oportunidad, su condición la ha dejado sin poder moverse. “No pude salir de la cama por seis días”, recordó Bella y agregó: “Mi cabeza se nublaba, y no podía ver. Ese fue el momento más duro de mi vida”.

En relación a las comparaciones que la gente permanentemente hace entre ella y su hermana, Gigi Hadid, Bella confesó: “La gente cree que somos las mismas y que hemos trabajado el mismo tiempo, pero yo estoy dos años detrás de ella. Todavía tengo que ponerme al día”.

Por último, la modelo fue consultada en relación a sus raíces musulmanas, en un contexto de disputa entre el gobierno americano y la inmigración. “Mi padre siempre fue religioso, y siempre rezaba con nosotros”, recordó la modelo y sentenció: “Estoy orgullosa de ser musulmana”.